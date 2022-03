Villen, Jets, Yachten & Co.: Den Oligarchen-Schätzen auf der Spur

Laut Grundbuch befindet sich das Luxus-Penthouse im Eigentum einer LPG Projektentwicklungs GmbH. Sucht man im – öffentlich einsehbaren – Register der wirtschaftlichen Eigentümer nach dieser Firma, stößt man auf die Namen von drei Personen: zwei davon sind Mitarbeiter einer international tätigen Treuhandfirma, die dritte – und entscheidende – ist die Mutter des russischen Oligarchen Oleg Deripaska. Sie ist als wirtschaftliche Eigentümern mit dem Vermerk „Kontrolle – Settlor/Trustor“ angeführt (unter „Trustor“ versteht man einen Treugeber, „Settlor“ ist jene Person, die eine Trust-Struktur einrichtet).

Dass Vermögenswerte an nahe Verwandte ausgelagert werden, ist bei Oligarchen nicht unüblich. profil berichtete vor einigen Wochen über einen Privatjet-Deal Deripaskas, bei dem als wirtschaftliche Eigentümerin ebenfalls seine Mutter angegeben war – eine „rein persönliche Entscheidung“ – wie involvierte Berater einst festhielten. Auch das Nobelhotel Aurelio in Lech am Arlberg soll über eine komplexe Firmenstruktur – auf dem Papier – letztlich Deripaskas Mutter gehört haben. Medienberichten zufolge ging die Eigentümerschaft dann vor einigen Wochen an einen Cousin Deripaskas über. Dieser Cousin ist mit einem kleinen Anteil auch an der LPG Projektentwicklungs GmbH beteiligt, der laut Grundbuch das Penthouse gehört. Unmittelbarer Haupteigentümer der LPG ist jedoch eine Advante Management Corp. (früherer Name: Tangril Equities Ltd.) mit Sitz auf den British Virgin Islands. Die Advante fand sich bis Jänner 2022 auch in der Eigentümerkaskade des Hotels Aurelio.