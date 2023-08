Zahltag: 17.803 Personen waren 2021 in Bildungskarenz

Auffällig ist weiters, dass die Bildungskarenz besonders in Krisenzeiten Zulauf bekommt: Das war schon während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 so und zuletzt auch während der Covid-Pandemie.

Das entspricht 0,09 Prozent der aktiv unselbständig Beschäftigten (inklusive der 4076 Personen, die sich in Bildungsteilzeit befanden). Das ist zwar verhältnismäßig wenig, aber gegenüber dem Jahr 2010 beobachten wir fast eine Verdreifachung. Überproportional häufig wird die Bildungskarenz von gut ausgebildeten und jungen Menschen genutzt. Der Anteil der Frauen liegt bei 73 Prozent. Das liegt daran, dass an eine Bildungskarenz oft eine Elternkarenz angehängt wird. Dafür gibt es unterschiedliche Begründungen: Zum einen kann es den Wiedereinstieg erleichtern, wenn man mit einer neuen Aus- oder Weiterbildung auf den Arbeitsmarkt zurückkehrt. Zum anderen kann es ein Signal sein, dass es zu wenig Betreuungsplätze für Einjährige gibt.

Arbeitsmarkt im Umbruch

195,5 Millionen Euro wurden 2021 vom AMS als Weiterbildungsgeld ausbezahlt. Weitere 100,3 Millionen Euro wurden für Sozialversicherungsbeiträge aufgewandt. Eine finanzierte Weiterbildung ist in einem Arbeitsmarkt, der stark im Umbruch ist, enorm wichtig. Die Umwälzungen etwa, die uns durch künstliche Intelligenz bevorstehen, werden noch unterschätzt. Manche Jobs werden verloren gehen, neue werden entstehen, verändern werden sich jedenfalls sehr viele. Dafür braucht es Aus- und Weiterbildungen.

Derzeit arbeiten wir am WIFO an einer Evaluierung der Bildungskarenz. Den Endbericht werden wir dem Arbeitsministerium im Herbst vorlegen. Aktuell findet eine politische Diskussion mit voreiligen Schlussfolgerungen ohne empirische Evidenz statt. Was sich jedoch jetzt schon sagen lässt: Es muss künftig gelingen, auch Ältere und Geringerqualifizierte mit diesem Instrument zu erreichen.