Zahltag: 2 Billionen Euro beträgt das EU-Budget für 2021 bis 2027

„Die EU wird für den Zeitraum 2021 bis 2027 Ausgaben in Höhe von rund zwei Billionen Euro haben. Das klingt viel, ist aber gemessen an der Größe der EU-Wirtschaft minimal. Es entspricht etwa 1,7 Prozent der gesamten Bruttonationaleinkommen, einer alternativen Art der Bemessung des BIP. Obwohl es fast doppelt so viel ist wie das letzte Budget, welches bei rund einem Prozent lag, halte ich das für zu wenig. Bisher sind die Mittel der EU zu je einem Drittel vorwiegend in den Agrarbereich, die Kohäsionspolitik – also in die Stärkung der Regionen – sowie in Forschungsförderungsprogramme und in Personalkosten der EU-Institutionen gegangen. Diese 1,7 Prozent sind nur vorübergehend für diese Budgetperiode gedacht. Das ist das Wiederaufbauprogramm nach der Pandemie, genannt Next Generation EU, das vor allem in die grüne Transformation und Digitalisierung fließt. In Österreich wird damit etwa der Koralmtunnel gebaut. Es wurden auch sehr viele Laptops an Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Nach 2027 wird das Budget wieder auf ein Prozent zurückgehen.