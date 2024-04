Zahltag: Um 14,8% könnte ein Klimaklub die globalen Emissionen senken

Das ist ein errechnetes Szenario, in dem nicht nur die EU ein sogenanntes Grenzausgleichssystem errichtet, sondern das gemeinsam mit den USA, Großbritannien, Kanada und Japan tut. Der Preis wurde mit 100 Euro je Tonne CO2-Äquivalent angenommen.

Mit dem im vergangenen Oktober in der EU errichteten Carbon Border Adjustment Mechanism, kurz CBAM, müssen für Importe von bestimmten energieintensiven Waren aus Nicht-EU-Ländern künftig CO 2 -Zertifikate erworben werden. Damit soll sichergestellt werden, dass EU-Importe mit gleich hohen CO 2 -Kosten wie inländisch hergestellte Waren belastet werden. Unter CBAM fallen ausgewählte Produkte aus den Sektoren Eisen, Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel, Strom und Wasserstoff.