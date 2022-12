Zeitenwende Wirtschaft: Was ist heuer alles passiert?

In den folgenden Monaten wurde vielen EU-Ländern ihre Abhängigkeit von billiger Energie schmerzhaft vor Augen geführt. Staatschefs, Ministerinnen und Minister schüttelten die Hände autoritärer Staatschefs verschiedener Länder, um möglichst rasch neue – weiterhin fossile –Energiequellen zu sichern. Firmen, die als Lehre aus der Pandemie ihre Produktion zurück nach Europa bringen wollen, schoben diese Pläne auf – zu teuer die Energie und zu hoch das Sicherheitsrisiko.

Die von Monat zu Monat steigenden Inflationsraten erhöhten den Druck auf die Europäische Zentralbank. Die Niedrigzinspolitik von Christine Lagarde war zunehmend nicht nur den üblichen Kritikern (etwa Österreich und Deutschland) ein Dorn im Auge. Die US-amerikanische Zentralbank FED hatte bereits erste Zinsschritte gewagt, Anfang Juli zog die EZB nach. Das heißt: Zinsen waren zurück, um gegen die Inflation zu kämpfen, gleichzeitig wurden sie bei Krediten wieder Realität.

Doch einstweilen läuft die Wirtschaft doch noch? Wir reden seit Monaten von einer nahen Krise, Ökonominnen und Ökonomen winken mit düsteren Prognosen für den gesamten Euroraum, wir spüren die steigenden Preise, aber die Rezession lässt noch auf sich warten. Die Vorzeichen verdüstern sich, so sind etwa die Zinsen für Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten niedriger als jene mit kürzeren Laufzeiten. Das ist so in den USA, in Deutschland, aber auch in Österreich. Die Märkte schätzen also die staatliche Schuldentragfähigkeit kurzfristig schlechter ein als langfristig. Das deutet oft auf eine kommende Krise hin. Einstweilen wächst die Wirtschaft allerdings noch. Im 3. Quartal wuchs die österreichische Wirtschaftsleistung real um 1,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal, so die Zahlen der Statistik Austria. Wachstumsmotor war die Industrie, Unterhaltung und Gastronomie bilanzierten schon gedämpfter. Was im kommenden Jahr auf uns zukommt, hat profil hier zusammen gefasst.