Zinsen: Wie sich die Politik die Banken vorknöpft

Schon Ende der vorvergangenen Woche brachte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) eine so genannte Verbandsklage gegen die Bank Austria ein, in der der VKI als „Verband“ die Verletzung der Rechte von Konsumenten geltend macht.

Vergangene Woche gingen auch die Kreditwirtschaft in die PR-Offensive. Erste-Group-Chef Willibald Cernko, Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer, kündigte an, die Branche würde Kreditnehmern bei individuellen Problemen entgegenkommen. Details nannte er nicht. Anzunehmen ist: Die Banken werden wohl in erster Linie die Laufzeiten der Kredite ihrer Kunden verlängern, um die monatlichen Raten samt Zinsbelastung zu verringern.

Warum schlagen sich die gestiegenen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank nicht sofort auch bei den Sparzinsen nieder?

Die EZB hat ihre Leitzinsen seit Mitte 2022 massiv erhöht. Der Plan dahinter ist es, Kreditvergaben teurer zu machen, um die Wirtschaft abzukühlen und damit die Inflation zu senken. Tatsächlich sind die Kreditzinsen seit damals massiv gestiegen, wie Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigen (siehe Grafik). Demnach stieg der Zinssatz für Wohnbaukredite in Österreich bis Juni 2023 um 1,38 Prozentpunkte auf 2,91 Prozent, jener für Konsumkredite um 2,12 Prozentpunkte auf 5,16 Prozent und jener für Kredit- und Überziehungsrahmen gar um 2,41 Prozentpunkte auf satte 5,8 Prozent. Bei den Zinsen für Bankeinlagen hinkt die Entwicklung hingegen hinterher. Für täglich fälliges Geld bekommt man gerade einmal 0,55 Prozent Zinsen (um schwache 0,49 Prozentpunkte mehr als im Juli 2022), für Spareinlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren sind es 1,50 Prozent (plus 1,44 Prozentpunkte) und bei einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren ebenfalls nur 1,49 Prozent (plus 1,14 Prozentpunkte). Dazu muss man wissen, dass die EZB-Leitzinsen ihre Wirkungen nur indirekt entfalten. Es handelt sich keineswegs um rechtliche Maximal- oder Minimalvorgaben, welche Banken dann in die Verträge mit ihren Kunden schreiben müssten. Es gibt zwei besonders wesentliche Leitzinsen: jenen, zu dem Banken überschüssiges Geld über Nacht bei der EZB anlegen können (derzeit 3,75 Prozent), und jenen, zu dem Banken sich selbst frisches Geld aus dem Zentralbank-System borgen können (momentan 4,25 Prozent). Vergeben Banken selbst Kredite, werden sie logischerweise danach trachten, mehr zu verdienen als durch Einlagen bei der EZB – und wenn sie selbst Geld von der Zentralbank aufnehmen, werden sie dieses nach Möglichkeit nur zu einem höheren Zinssatz weiterverleihen, als sie selbst bezahlen müssen. Darüber hinaus spielen für Kreditvergaben an Private und Unternehmen jedoch auch jene Zinsen eine Rolle, die sich Geschäftsbanken untereinander verrechnen. In der Eurozone ist der sogenannte Euribor der entscheidende Referenzzinssatz. Bei Laufzeiten von sechs oder zwölf Monaten beträgt dieser aktuell rund vier Prozent. Auch auf Sparzinsen können sich Leitzinsanhebungen positiv auswirken: wenn Banken Geld aus Kundeneinlagen zu einem höheren Zinssatz über Nacht bei der EZB anlegen können. Entscheidend ist jedoch auch, wie dringend die Banken das Geld der Sparerinnen und Sparer brauchen, um damit ihr Kreditgeschäft zu finanzieren. Das scheint aktuell nicht besonders stark der Fall zu sein. Ein Wettbewerb um Spareinlagen zwischen den Banken, der Zinssätze nach oben lizitieren könnte, ist derzeit nicht spürbar.