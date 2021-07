50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern: Im größten Naturschutzgebiet

Das Dorfertal ist eine beschauliche Ecke des gut besuchten Nationalparks. Die Isel mäandert durch die mit Margeriten getupften Weiden, von den Bergflanken rauschen Wasserfälle herab, über dem Talschluss erheben sich schneebedeckte Gipfel. Beinahe wäre diese Pracht in den Fluten des größten Staudamms Österreichs versunken. Die Pläne für das gigantische Wasserkraftwerk bei Kals waren schon in den 1920er-Jahren entstanden und immer wieder verschoben worden, bis es im Sommer 1985 schließlich ernst wurde. Ein Kraftwerk mitten im geplanten Nationalpark? Für die Tiroler Energiewirtschaft und die Politik war das kein Widerspruch. Doch in der Bevölkerung regte sich Widerstand. Gefährlicher Widerstand, wie Altlandeshauptmann Eduard Wallnöfer seinen Nachfolger Alois Partl (beide ÖVP) warnte: „Finger weg, wenn die Weiberleut aufstehn!“

Theresia Hartig, eine der Aktivistinnen von damals, hat profil in ihre Almhütte im Lesachtal geladen. Im Herd prasselt das Feuer, obenauf kocht der Tee, draußen klopft der Regen an die Fenster. Was hat die Kalser Frauen damals in den Widerstand getrieben? „Die 215 Meter hohe Staumauer machte uns Angst. Was, wenn sie nicht halten würde?“, so Hartig. Die Katastrophe von 1963 im norditalienischen Longarone saß vielen noch in den Köpfen. Durch einen Felssturz war eine Flutwelle über die Staumauer geschwappt und hatte 2000 Menschen in den Tod gerissen. Zudem war im Dorfertal eben erst ein sanfter Tourismus entstanden. „Das wollten wir nicht aufs Spiel setzen“, sagt Hartig. 47 Gletscherbäche sollten durch Stollen in den Staudamm geleitet werden. „Da wäre ringsum nur eine Mondlandschaft übrig geblieben.“