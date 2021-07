50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Beinahe wäre der Nationalpark in seiner heutigen Form an einem Politikerattentat gescheitert. Der Salzburger Landeshauptmann Hans Katschthaler (ÖVP) hatte seinen Besuch in Mittersill angekündigt. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter des heftig umstrittenen Naturprojekts. Die Eröffnung eines Wanderwegs beim malerischen Hintersee wollte er nutzen, um skeptische Grundeigentümer vom Nationalpark zu überzeugen. Die Freude auf den Gast war bei manchen geradezu diebisch. An den Stammtischen herrschte eine aufgekratzte Stimmung, wie der Postenkommandant von Zell am See damals bemerkte. Manche rieben sich die Hände: „Na, der wird schauen, dem werden wir es zeigen!“

Der Polizist beschloss, die Route vor Ankunft des Landeshauptmanns zu inspizieren. Katschthaler sollte eine kleine Holzbrücke überqueren, die über einen Bergbach führte. Einer Eingebung folgend kletterte der Polizist die Böschung hinab, um die Brücke von unten zu begutachten, und tatsächlich: Überall lagen Späne. Sie war angesägt worden.