Anton Zeilinger: „Quantenheilung ist schlicht und einfach Mumpitz“

profil: Sie haben 2017 zum ersten Mal quantenverschlüsselt mit China videotelefoniert. Was haben Sie gesagt?

Zeilinger: Die Kollegen in China fragten mich: „Professor Zeilinger, can you hear us?“ und ich antwortete: „Yes, I can hear you.“ Ich habe den Freunden aus China dann zu dem weltweit ersten Quantensatelliten namens Micius gratuliert, der das Telefonat ermöglicht hat. Wir konnten mit diesem Experiment zeigen, dass die Bandbreite ausreicht, um einen Videocall mit Quanten zu verschlüsseln und damit absolut abhörsicher zu kommunizieren.



profil: Ganz kurz: Wie funktioniert das?

Zeilinger: Beide Seiten brauchen eine Verschlüsselung. Diese besteht aus Quantenteilchen, die der Satellit Micius generiert und nach Wien und Peking geschickt hat. Man sieht diesen Teilchen sofort an, wenn man abgehört wird.



profil: Geheimdienste dürften sich um diese Technologie reißen. Ist sie schon in Verwendung?

Zeilinger: Ich weiß nicht, was diverse Staaten machen, ohne das öffentlich zu sagen. Viel häufiger als von den Geheimdiensten wird heute aber industriell verschlüsselt, um Betriebsgeheimnisse zu wahren. Wenn Sie heute einem Land, zum Beispiel Saudi-Arabien, ein Angebot über 20 Flugzeuge legen, wollen Sie nicht, dass die Konkurrenz den Inhalt kennt.



profil: Wann werden Quantencalls in unserem Alltag ankommen?

Zeilinger: Noch sind sie kein Thema. Allerdings kann es durchaus sein, dass sie im Banken- und Finanzbereich demnächst wichtig werden.



profil: Wann werden wir im Quanteninternet surfen?

Zeilinger: Das Quanteninternet dient zur Übertragung von Quantenschlüsseln. In China gibt es bereits ein solches als Verbindung zwischen Shanghai und Peking. Einzelne kleinere Netzwerke gibt es auch in den USA und in Japan auf wissenschaftlicher Basis, um die Technologie zu testen.



profil: Was hat eine Normalverbraucherin vom Quanteninternet?

Zeilinger: Es garantiert hundertprozentige Abhörsicherheit, was etwa beim Online-Banking von Vorteil ist. Schneller ist das Quanteninternet nicht.



profil: Was kann ein Quantencomputer?

Zeilinger: Man kann ihm mehrere Rechenprobleme gleichzeitig stellen. Er rechnet sie nicht nebeneinander, sondern überlagert sie.



profil: Ist er dadurch schneller?

Zeilinger: Die Geschwindigkeit kann man nicht vergleichen, da hier andere Prinzipien gelten. Aber es gibt mathematische Probleme, von denen man annimmt, dass ein Supercomputer sie in Milliarden Jahren nicht lösen kann – ein Quantencomputer aber schon. Er birgt durch die parallele Rechenweise enorme Kapazitäten.



profil: 1997 gelang Ihnen zum ersten Mal die Teleportation, womit Sie auch berühmt wurden. Was genau haben Sie da „gebeamt“?

Zeilinger: Wir übertrugen den exakten Quantenzustand eines Lichtteilchens auf ein anderes. Es ging also um eine sehr spezielle Form der Datenübertragung.



profil: Ihr Spitzname ist seither „Mr. Beam“. Werden wir tatsächlich irgendwann einmal Dinge oder Menschen beamen können?

Zeilinger: Nein. Das ist heute noch genauso Science-Fiction wie vor unserem Experiment 1997. Aber die Informationsübertragung zwischen Quantencomputern ist heute möglich, dafür haben wir damals den Grundstein gelegt.