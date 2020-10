Ungenügend, setzen!

„Wir Menschen sind auf diesem Planeten zwar nichts als Ameisen“, sagt Sänger Farin Urlaub, „aber wenn wir alle zusammen gigantische Umweltsauereien verursachen, kommt es eben kumulativ zu Veränderungen des Erdklimas. Einen richtig traurigen Krisensong wollte ich dennoch nicht schreiben – die Musik bleibt ja positiv und lebensbejahend“.

In diesem Sinne etwas rührend Schönes aus einem Land, das besser auf seine Natur aufpasst als Österreich. Als die Welt vergangene Woche den Tag des Faultiers beging, wurden in Costa Rica vier dieser herrlich langsamen Geschöpfe in die Freiheit entlassen. Gestrandet als Waisen in der Tierstation Jaguar Rescue Center, verschwanden sie nach zwei Jahren Pflege wohlgenährt im Dschungel.

Haben Sie einen befreienden Dienstag!

Franziska Dzugan