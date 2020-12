Wie die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 funktionieren

Seit rund 25 Jahren arbeiten Forscher daran, Wirkstoffe auf Basis der mRNA zu entwickeln. Es trifft also nicht zu, dass mit den ersten Impfungen gegen Covid-19 völliges Neuland betreten und in kürzester Zeit eine unerprobte Substanz unter die Menschen gebracht wurde. Allerdings hat es bisher keine solche Entwicklung bis zur Marktreife geschafft. Klinische Studien mit vergleichbaren Produkten laufen aber längst.



mRNA (messenger RNA oder Boten-RNA) kann den Bauplan von Eiweißstoffen aller Art beinhalten-zum Beispiel jenen von Schlüsselstellen eines Virus. Der Trick ist nun, diesen Bauplan in eine Körperzelle zu schleusen: In der Zelle wird der Bauplan, gleichsam die Botschaft der RNA, abgelesen und in ein Protein übersetzt. Anschließend stellt die Zelle das gewünschte Protein selber her, exakt nach der molekularen Gebrauchsanweisung. Bei Impfungen hat die Methode einen großen Vorteil. Traditionell verwendet man echte Viren in vermehrungsfähiger oder inaktivierter Form. Man konfrontiert also den Körper mit dem Krankheitserreger oder Teilen davon. Bei mRNA-Impfungen ist das nicht notwendig, weil der Körper selbst produziert, was er zur Immunisierung benötigt - im Fall von SARS-CoV-2 die Spike-Proteine des Virus. Der Geimpfte ist somit immun, ohne je Kontakt mit dem Virus gehabt zu haben.