Bis zu 30 Grad kälter in Europa: Droht uns eine neue Eiszeit?

Das ist die Frage. Wir wissen, dass es verschiedene Zustände dieser Zirkulation gibt. Während der letzten Eiszeit ist die Temperatur in Grönland ungefähr alle 1500 Jahre zwischen sehr kalten und höheren Temperaturen hin und her gesprungen. In der Antarktis waren die Temperaturänderungen entgegengesetzt, und in Afrika hat sich der Monsunregen verschoben. Diese Änderungen kann man durch Sprünge dieser Zirkulation erklären.

Der Golfstrom, der warmes Wasser von der Karibik nach Europa transportiert, ist von einer weiteren Strömung überlagert. Das Wasser in der Karibik ist sehr salzhaltig. Wenn es sich mit dem Golfstrom nach Norden bewegt, kühlt es ab. Kaltes und salzhaltiges Wasser hat eine sehr hohe Dichte. Und irgendwann wird das Wasser so schwer, dass es in die Tiefe absinkt. Dadurch entsteht eine Zirkulation, die zusätzliche Wärme aus der Karibik bringt. Wenn jedoch durch schmelzende Eisschilde und Regen in der Arktis immer mehr Süßwasser in den Nordatlantik dringt, kann diese Zirkulation, die sogenannte Atlantische Meridionale Umwälzströmung, kurz AMOC, zum Erliegen kommen.

Vielleicht fangen wir ganz von vorn an

Die Abkühlung würde regional begrenzt sein. In der Studie wurden zum Beispiel bis zu 30 Grad Abkühlung im Winter genannt. Aber das sind Auswirkungen auf Nordwesteuropa, die dem Klimawandel entgegengesetzt sind. Global betrachtet wird es trotzdem zu einem Temperaturanstieg kommen.

Herr Maraun, jahrelang wurde vor der Erderhitzung gewarnt, nun droht niederländischen Klimaforschern zufolge eine neue Eiszeit. Was stimmt denn nun?

Ja. Man darf die Relevanz dieser Studie nicht unterschätzen. Wenn man mit ganz normalen Klimamodellen die nächsten 100, 150 Jahre in die Zukunft rechnet, sieht man, wie sich die Zirkulation abschwächt. Der Kipppunkt liegt hier bei einer Klimaerwärmung zwischen 1,5 und acht Grad. Das ist eine riesengroße Unsicherheitsspanne. Das heißt, wenn wir Pech haben, braucht es nur wenig weitere Erwärmung, bis es zum Kipppunkt kommt. Wenn wir Glück haben, dauert es noch deutlich länger. Die neue Studie hat dieses Verhalten nun sehr detailliert untersucht und gezeigt, dass der Kipppunkt womöglich am gefährlichen unteren Ende des Spektrums liegt.

Die Frage ist, wie weit man die konkreten Zahlen ernst nehmen kann, die hier rauskommen. Es bleibt unklar, bei welchen Temperaturen genau der Kipppunkt überschritten werden könnte. Dass es in Norwegen im Winter bis zu 30 Grad kälter werden könnte, halte ich für zu hoch gegriffen. Modelle sind nicht perfekt. Um wirklich robuste Ergebnisse zu bekommen, müsste man das mit mehreren Modellen rechnen. Aber weil das so teuer ist, konnte man das bisher nur mit einem einzigen Modell durchführen.

Weil sie zum ersten Mal mit einem sehr komplexen globalen Klimamodell durchspielt, was passiert, wenn immer mehr Süßwasser in den Atlantik fließt. Sie zeigt, wie die Zirkulation irgendwann anfängt zu kippen und innerhalb weniger Jahrzehnte deutlich schwächer wird.

Es gibt dauernd neue Klimastudien. Warum wird gerade diese so heiß diskutiert?

Nehmen wir an, das passiert tatsächlich so. Was würde das konkret für das Weltklima bedeuten?

Maraun

Die meisten Modelle sagen, das würde den Klimawandel in Europa abschwächen, manche sagen, das würde ihn so kompensieren, dass die Temperaturen nicht weiter ansteigen. Aber es reicht nicht, nur auf die Temperaturen zu schauen. Die Meereszirkulation transportiert Wärme von der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel. Die Regenbänder, die über den Tropen liegen, würden sich weiter nach Süden verschieben. Dann könnte in Afrika und über dem Amazonas der Monsunregen ausfallen, weil er dann über dem Atlantik ins Wasser fallen würde. Das würde im Atlantikraum und den angrenzenden Kontinenten eine Änderung hervorbringen, die sicherlich nicht positiv ist.

Welche Folgen hätte es für Europa?

Maraun

Nach dieser Studie würde sich Europa dramatisch abkühlen, teilweise um 20 bis 30 Grad. Aber ich denke, dass die Zahlen übertrieben sind. Wenn sich jedoch die Temperaturen am Boden tatsächlich sehr stark abkühlen, steigt weniger warme Luft in die Atmosphäre auf.

Das wäre also ein positiver Effekt?

Maraun

Ja. Das würde bedeuten, dass die Gewitterneigung und die Zunahme an extremem Regen, den wir in Europa aufgrund des Klimawandels erwarten, gar nicht so stark eintreten würde.

Wenn die Temperaturen zu hoch gegriffen sind, wie glaubwürdig ist diese Studie dann?

Maraun

Die Zahlen ergeben sich durch das genutzte Klimamodell. Aber wenn es darum geht, diese Zahlen ganz konkret zu interpretieren, muss man noch mal darauf hinweisen, dass sie nur auf einem einzigen Modell basieren. Die Evidenz, die wir aus anderen Studien haben, sagt uns aber, dass dieses Modell am Rand dessen liegt, was plausibel ist. Wenn hier also eine Abkühlung von 30 Grad auftaucht, dann bezweifle ich das. Für Europa insgesamt ergibt sich aus der Studie eine Abkühlung von drei bis fünf Grad, je nach Jahreszeit. Diese würde dem Klimawandel entgegenwirken.