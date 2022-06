Böses Blut im AKH: Den Organspendeskandal gab es nicht, dafür Intrigen und Machtkämpfe

Mit 13 Operationen pro einer Million Einwohner haben wir hierzulande die mit Abstand höchste Rate in ganz Europa (siehe Grafik), vergleichbar nur mit einem Transplantationszentrum in Toronto, Kanada. Geschuldet ist das Österreichs Lage am Rande des Eisernen Vorhangs - und dem strategischen Weitblick des Thoraxchirurgen Walter Klepetko. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 war nicht nur in Berlin eine historische: Während in Deutschlands geteilter Stadt die Mauer fiel, verpflanzte Klepetko einem 56-jährigen Wiener die erste Spenderlunge Österreichs. Operation um Operation folgte, wobei es dem Mediziner zunehmend schwerfiel, Spitzenmedizin zu betreiben, während oft nicht einmal 100 Kilometer entfernt jenseits der Grenzen Menschen starben, die er und sein Team vielleicht retten hätten können. Davon abgesehen wurden dort viele Leichen mit Organen vergraben, auf die man in Wien händeringend wartete. Klepetko stand vor der historischen Wahl, die Wiener Thoraxchirurgie abzuschotten und zu riskieren, dass nur zahlungswillige Klientel aus dem Osten zu einer State-of-the-Art-Transplantation kommt -Korruption inklusive -, oder mit den Ländern eng zusammenzuarbeiten und die jeweilige Transplantationsmedizin bis auf Augenhöhe hochzuziehen. Klepetko nahm den zweiten Weg. Als sich die Anfragen der östlichen Nachbarn mehrten, startete er 1992 Verhandlungen über eine Kooperation mit Tschechien; zwei Jahre später operierte er die ersten tschechischen Patienten in Wien. Mit am OP-Tisch standen Chirurgen aus dem Nachbarland, die lernen sollten, wie man die komplexe Prozedur ausführt. Das Kalkül ging auf. Seit 1997 transplantiert man in Prag im eigenen Zentrum. Es folgten Verträge mit Ungarn, Estland und Kroatien, wo mittlerweile ebenfalls selbstständig operiert wird. Mit Slowenien, der Slowakei, Rumänien, Zypern und Griechenland entstanden weitere Verbindungen.