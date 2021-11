Das iberische Impfwunder: Die Impfung als Bürgerpflicht

Besonders wichtig war die weitreichende Digitalisierung des Gesundheitssystems. „Kaum jemand fiel durchs Raster. Die Gesundheitsbehörden wussten genau, wo wie viele Menschen eine Dosis brauchten. So mussten die Spanier auch keinem Impftermin hinterherlaufen. Sie wurden per Telefon oder SMS über ihren persönlichen Impftermin direkt informiert“, sagt Franco. Diese Praxis räumte praktisch jede Hürde aus dem Weg.

Nicht weniger wichtig für die hohe Impfbereitschaft sei aber das „gesellschaftliche Solidaritätsprinzip“ in Spanien, so der Epidemiologe von der Universität von Alcalá de Henares, der auch als Gastprofessor an der US-amerikanischen Johns Hopkins University lehrt. Nicht umsonst sei Spanien jedes Jahr beispielsweise weltweiter Rekordhalter bei Transplantationen. „Während in Österreich Gesundheit oft als Privatsache angesehen wird, steht in Spanien der gesellschaftliche Aspekt im Mittelpunkt“, erklärt Franco. In dem katholisch geprägten Land, in dem oftmals viele Generationen heute noch unter einem Dach leben, habe die gesellschaftliche Solidarität vor allem mit älteren Menschen vielleicht einen größeren Stellenwert als in Zentraleuropa.

Das Trauma der ersten Corona-Welle spielte allerdings auch eine nicht unbedeutende Rolle, dass sich so viele Spanier gegen das Coronavirus impfen ließen. Nach Italien wurde Spanien im Frühjahr 2020 als eines der ersten EU-Länder von der Pandemie erfasst. Gleich zu Beginn starben über 30.000 Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Besonders schlimm wütete das Virus in den Altenheimen. Mittlerweile sind es 87.000 Todesfälle. Das ist selbst für ein Land mit 47 Millionen Einwohnern eine sehr hohe Zahl.