Das Coronavirus und die Natur: "Paradiesische Zustände für Tiere"

profil: Können diese positiven Effekte von Dauer sein? Hackländer: Die Tiere in den Städten haben momentan durch weniger Stress ein besseres Immunsystem, höhere Überlebenschancen und können sich eher fortpflanzen. Es wird also höhere Dichten gewisser Arten geben. Am Stadtrand wiederum haben die vermehrten Spaziergänger negative Auswirkungen. Über das Jahr werden wir kaum eine Veränderung sehen, da die positiven Effekte nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen wohl wieder zunichte gemacht werden. Zusätzlich gibt es so viele Faktoren, die wir gar nicht kontrollieren können. Durch den Klimawandel sind unsere Tiere zum Beispiel neuen Krankheiten ausgesetzt, die es vorher bei uns gar nicht gab. Erst vor ein paar Jahren hatten wir durch eine von Stechmücken übertragene Krankheit ein großes Amselsterben in Wien. Wir sollten uns also nicht anmaßen, alles zu wissen.