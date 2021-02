Coronavirus: Wirkt der AstraZeneca-Impfstoff viel schlechter?

Was hat es mit dem Chaos um die Impfdosen auf sich?



Einen Preis für elegantes Studiendesign wird Astra-Zeneca kaum gewinnen. Es ist schwierig, sich in den Unterlagen zurechtzufinden. Gewiss ist: In die jüngste Auswertung flossen Daten von 11.636 Personen aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika ein. Im britischen Arm der Studie gab es 1367 Menschen, die statt zwei Mal eine volle Dosis zunächst eine halbe und dann eine ganze Dosis erhielten. Paradoxerweise war bei Letzteren die Wirksamkeit höher. Das könnte am unterschiedlichen Alter der jeweiligen Probanden liegen, an ungleichen Abständen zwischen den Impfdosen oder an Immunreaktionen auf den Vektor-ein Erkältungsvirus, das als Fähre für die Wirksubstanz dient. In der Realität muss die Diskrepanz nicht viel bedeuten, dennoch hält es Nicolodi für sinnvoll, die Impfpläne an die effektivere Verabreichungsform anzupassen.