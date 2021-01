Lieferausfall bei AstraZeneca: Hat Brüssel die ganze Sache vermasselt?

Die EU steht plötzlich mit viel weniger Impfstoff da. Was ist passiert?

Vorvergangenen Freitag lief die Schocknachricht über die Nachrichtenagenturen: Das Pharma-Unternehmen AstraZeneca gab bekannt, dass es entgegen den Erwartungen bis Ende März lediglich 31 Millionen anstelle der versprochenen 80 Millionen Impfdosen liefern könne. Es gebe Probleme in der Lieferkette, und zwar bei einem Produktionsstandort in Belgien. Die EU-Kommission reagierte empört und verwies auf einen gültigen Vertrag mit AstraZeneca. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte den britisch-schwedischen Pharma-Konzern auf, die vereinbarte Menge an Corona-Impfstoff „fristgerecht“ an die EU-Staaten zu liefern. AstraZeneca-Chef Pascal Soriot gab seine Antwort in Form eines Zeitungsinterviews, das in mehreren Medien erschien, darunter in der deutschen Tageszeitung „Die Welt“: Sein Unternehmen habe keine exakte Menge garantiert, sondern lediglich seine „bestmöglichen Bemühungen“ (best effort) beteuert, die EU mit Millionen von Impfdosen zu beliefern. Außerdem verwies der AstraZeneca-Konzern, der auch das Vereinigte Königreich beliefert, darauf, dass der Vertrag mit der EU um drei Monate später geschlossen worden sei als der mit London. Deshalb beträfen die Lieferschwierigkeiten die EU, nicht aber das Vereinigte Königreich.

Warum lief der gesamte Prozess in der EU langsamer ab als in anderen Staaten?

Weil die EU kein Staat ist, sondern ein Gebilde von 27 Staaten. Erst musste Konsens darüber hergestellt werden, dass die EU sich um den Kauf des Impfstoffs im Namen aller kümmert – und nicht etwa die einzelnen Mitgliedstaaten. Das hat mehrere Vorteile: Durch die große Menge kann ein niedriger Preis ausverhandelt werden, und die einzelnen Staaten treten nicht in Wettbewerb miteinander, was Preis und Lieferungsdatum betrifft. Wäre dies anders gelaufen, kann man davon ausgehen, dass große und wirtschaftlich potente Staaten wie Deutschland ärmere und kleinere am Käufermarkt verdrängt hätten.