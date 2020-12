Die Geistesgegenwärtigen: WissenschafterInnen sind die Menschen des Jahres

Der Wettlauf begann am 12. Jänner 2020. An diesem Tag veröffentlichten chinesische Forscher die genetische Sequenz des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Nur wenige Wochen, nachdem die ersten Infektionen mit dem „Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2“ publik geworden waren, hatten Wissenschafter das Erbgut des Erregers geknackt und frei zugänglich ins Internet gestellt. Fast augenblicklich stürzten sich Kollegen in aller Welt auf die Daten. In Deutschland entwickelte das Team um den Virologen Christian Drosten einen auf das Virus abgestimmten PCR-Test, zugleich machten sich Impfstoffentwickler an die Arbeit. Schon am 13. Jänner entwarf das US-Unternehmen Moderna die Rezeptur für sein Präparat mRNA-1273. Zwei Tage später startete das deutsche Startup Biontech die Arbeit an seiner Wirksubstanz BNT162b2. Projektname: Lightspeed.

