Die Magie des Meeres: Warum es uns so ans Wasser zieht

Oliver Sacks fühlte sich als „Kreatur des Wassers“. Der berühmte Neurologe, der mit faszinierenden Sachbüchern über die teils bizarren Eskapaden des Gehirns weltbekannt wurde, war leidenschaftlicher Schwimmer. Sacks konnte stundenlang durch das Meer oder einen See kraulen, überwand dabei mitunter Strecken von zehn Kilometern. Sein Vater hatte ihn mit dem Wasser vertraut gemacht, als er gerade eine Woche alt war – und bis zu seinem Tod im August 2015 blieb er ein „Water Baby“. Er schrieb, er sei süchtig nach dem Schwimmen. Es verändere seine Stimmung, vertreibe Ängste, bringe die Gedanken in Fahrt. Ganze Absätze formten sich wie von selbst in seinem Kopf, während er Armschlag um Armschlag vollführte. Er musste dann rasch ans Ufer, um die Einfälle zu notieren.