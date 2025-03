Seit zwei Monaten wachsen die Zahlen beständig: Rund 300 Masernfälle traten in Texas seit Ende Jänner auf, zwei Menschen starben an der Infektionskrankheit. Da die Todesrate bei ungefähr ein bis zwei Promille liegt, geht man davon aus, dass die Dunkelziffer der Erkrankten deutlich höher liegt – bei zumindest 1000 Personen.

Der aktuelle Ausbruch in Texas ist ungewöhnlich heftig, doch auch in europäischen Ländern wurden zuletzt relativ hohe Infektionszahlen registriert: 542 Fälle waren es in Österreich im Vorjahr, 57 seit Jahresbeginn 2025. Das mag nach wenig klingen, etwa im Vergleich zur Influenza, aber eigentlich könnten die Masern längst ausgerottet sein. Statt dessen flammen die Infektionen deutlich stärker auf als in der jüngeren Vergangenheit.

Seit zehn Jahren Forschungsthema

Zwar dürfte sich inzwischen weitgehend herumgesprochen haben, dass es sich bei den Masern keineswegs um eine harmlose „Kinderkrankheit“ handelt, sondern um eine virale Infektion, die gravierende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, darunter Lungen- und Gehirnentzündungen sowie Frühgeburten. Doch eine Folgeerscheinung ist immer noch relativ unbekannt, weshalb sie hier kurz erwähnt und erklärt sei: die sogenannte Immunamnesie.