Genetiker Ingo Potrykus: „Ich bat um ein Gewächshaus aus Panzerglas“

Ingo Potrykus, 90,

sagte einmal in einem Interview: „Hunger tut weh.“ Er hatte ihn am eigenen Leib erfahren. Geboren am 5. Dezember 1933 im deutschen Hirschberg, das nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde, floh seine Familie 1945 vor den herannahenden Russen nach Bayern. In der ersten Zeit musste er Gemüse von den Feldern stehlen, um zu überleben. Wohl auch deshalb flog er sofort nach New York, als die Rockefeller-Stiftung Anfang der 1990er-Jahre Forschungsgeld für einen Vitamin-A-Reis ausschrieb. Potrykus war inzwischen Gentechnik-Professor an der ETH Zürich und widmete sich dieser „Herkulesaufgabe, an die niemand wirklich glaubte“. In der Rockefeller-Stiftung schlossen sie Wetten gegen ihn ab, doch 1999 hatten Potrykus und sein Partner Peter Beyer die ersten goldenen Reiskörner unter dem Mikroskop. Ein Durchbruch. Gegen alle Widerstände kämpften die beiden jahrzehntelang dafür, das Saatgut in Entwicklungsländern verschenken zu dürfen. 2022 wurde auf den Philippinen erstmals Goldener Reis in großen Mengen geerntet.