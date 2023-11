Flugchaos, Evakuierungen, Erdbeben: Wie gefährlich sind Europas Vulkane?

Frühjahr 2010: Der Eyjafjallajökull speit Aschewolken über ganz Europa und legt den Flugverkehr für mehrere Tage lahm.

Oktober 2010: Der Merapi auf Java zerstört mehrere Dörfer, mehr als 350 Tote.

Februar 2014: Der Kelud zwingt 200.000 Menschen auf Java zur Flucht.

September 2014: Hunderte Wanderer sind auf dem Ontake in Japan unterwegs, als dieser plötzlich ausbricht. 60 Menschen sterben.

Juni 2018: Der Volcan de Fuego in Guatemala begräbt mehrere Dörfer unter Asche und Geröll, mehr als 200 Menschen kommen infolge des Ausbruchs ums Leben.

Dezember 2018: Der Vulkan Anak Krakatoa, der auf einer kleinen Insel zwischen Java und Sumatra liegt, löst einen tödlichen Tsunami aus. Mehr als 420 Menschen kommen ums Leben.

Dezember 2019: Der White Island Vulkan in Neuseeland bricht aus und überrascht Touristengruppen, 22 Menschen sterben.

September 2021: Der Tajogaite ergießt seine Lavaströme monatelang über Wohngebiete auf der Kanareninsel La Palma, sie verschlingen 2900 Häuser.

Mai 2021: Vom Vulkan Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo wälzt sich eine Lavazunge in Richtung der Millionenstadt Goma; 300 Meter vor dem Flughafen kommt sie zum Stehen. Mehr als 400.000 Bewohnerinnen und Bewohner fliehen vor der Lava und zahllosen Beben.

Jänner 2022: Der Unterseevulkan Hunga Tonga speit 146 Megatonnen Wasserdampf in 57 Kilometer Höhe. Es ist die höchste je gemessene Eruptionssäule. Der Dampf in der Stratosphäre heizt die Klimakrise an.