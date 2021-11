Heimische Wildnis: Urwälder in Österreich

Das Gebiet wird wegen der ab dem 11. Jahrhundert florierenden Eisenproduktion auch heute noch Eisenwurzen genannt. Die Wälder ringsum lieferten dafür die Holzkohle. Die Bäume in den heutigen Nationalparks wurden also über Jahrhunderte intensiv genutzt. Dennoch stehen mehrere abgelegene Schluchten, steile Hänge und Talschlüsse unter „Urwaldverdacht“, sagt Andreas Hollinger vom Nationalpark Gesäuse: „Zu beschwerlich war es für die Menschen, Holz in solchen Lagen zu schlagen und abzutransportieren, weshalb die Natur sich selbst überlassen blieb – bis heute.“