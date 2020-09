Die Johns Hopkins University: Herrin der Zahlen

"Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur Krankheit und den Verlust vieler Leben verursachen, sie könnte auch eine wirtschaftliche Abwärtsspirale und gesellschaftliche Verwerfungen nach sich ziehen, die das globale Leiden verschlimmern." Geradezu prophetisch klingt dieser Satz, der vom 18. Oktober des Vorjahres stammt. An jenem Tag hatte die Johns Hopkins University zu einer hochkarätig besetzten Simulationsübung in New York geladen. Die Annahme: Ein neuartiges Coronavirus springt in einer Farm in Brasilien von Fledermäusen auf Schweine, dann auf den Menschen über und verbreitet sich von den Millionenstädten Südamerikas aus über den gesamten Globus.