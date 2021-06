Labor oder Natur: Woher stammt SARS-CoV-2?

Was die Lab-Leak-Hypothese besagt

Im Grunde gibt es sogar zwei Laborhypothesen: Der ersten zufolge wären im Wuhan Institute of Virology (WIV) natürliche Coronavirusstämme aufbewahrt worden, wobei durch ein Missgeschick Viren entkamen, etwa durch infiziertes Personal. Dafür werden mehrere Indizien genannt, etwa dass sich das WIV in räumlicher Nähe zu jenem Markt befindet, in dessen Umfeld die ersten Infektionen dokumentiert wurden. Weiters kursieren Berichte über drei angeblich an covidähnlichen Symptomen erkrankte Mitarbeiter des Instituts. Sicher ist, dass am WIV auch an Coronaviren geforscht wird. Zudem wird argumentiert, man habe bisher jenes Tier nicht gefunden, von dem SARS-CoV-2 auf den Menschen überging.

Die zweite Laborhypothese geht von einer gezielten Züchtung pathogener Viren aus. Von „Beweisen“ dafür kann vorerst aber keine Rede sein. Jene Studie, die dies belegen soll, ist noch gar nicht veröffentlicht. Tatsächlich behaupteten die Forscher lediglich in den Medien, sie hätten molekularbiologische Eigenheiten im Virusgenom entdeckt, die auf Labormanipulation hindeuten würden. Dazu ist vor allem zu sagen: Es ist in der Fachwelt verpönt, Studienergebnisse öffentlich auszurollen, bevor die Publikation vorliegt und von Kollegen geprüft werden kann.