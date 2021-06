Luft als vermutete „dominante Route“ des Coronavirus

Wenn sich eine Vorstellung einmal in den Köpfen festgesetzt hat, ist sie nur schwer wieder herauszubekommen. In der Pandemie gab es viele Beispiele für dieses mentale Beharrungsvermögen: Eine Menge gängiger Annahmen über SARS-CoV-2 stammt aus dem Frühjahr 2020, ist längst obsolet – und trotzdem streift unser Gehirn die erworbenen Überzeugungen nur ungern ab. Ein Thema, das zuletzt wieder intensiv debattiert wurde, ist die Frage, auf welchen Wegen das Virus übertragen wird. Anfangs schien alles klar: Viren kleben an Tröpfchen, die Infizierte beim Husten, Singen oder Sprechen ausstoßen, und diese Tröpfchen sinken nach ein bis zwei Metern zu Boden. Oder sie haften auf Tischen, Handläufen oder Einkaufswägen. Die daraus resultierenden Verhaltensmaßnahmen kannte bald jedes Kind: Babyelefanten-Abstand, regelmäßiges Händewaschen.