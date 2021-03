Ingmar Hoerr: „Die Corona-Pandemie war der Prüfstein“

profil: Hat die Coronaviruspandemie der mRNA-Forschung generell einen Schub verliehen?

Hoerr: Ich würde sagen, es war der Durchbruch einer Technologie, die Pandemie war der Prüfstein. Aber die Technologie als solche war bereits so weit gediehen, dass man rasch in die klinische Entwicklung gehen und Präparate bis zur Zulassung bringen konnte. Bei aller Tragik der Pandemie muss man sagen: Die mRNA-Technologie hat nun den Proof of concept

erbracht. Es wird ein neues Zeitalter der Medizin anbrechen, und es wird nicht nur die drei Unternehmen geben, die momentan Impfstoffe zur Verfügung stellen, sondern viel mehr.

profil: Katalin Karikó hat kürzlich berichtet, dass ihre Arbeit jahrzehntelang als sinnlos und nicht zielführend bewertet wurde. Welche Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit gemacht?

Hoerr: Ganz ähnliche. Die meisten haben es die längste Zeit nicht verstanden, ich wurde nicht selten als Spinner abgetan. Aber ich musste nur zusammenrechnen, was ich an Forschungsergebnissen sehe, um das Potenzial zu verstehen. Ich bin ja Wissenschafter, kein Hexenmeister. Ich habe allerdings das Glück gehabt, schließlich mit Investoren in Kontakt zu kommen, die nicht nur Daten sehen wollten, sondern auch an eine Vision geglaubt haben. Einige haben ein Leuchten in den Augen bekommen, als wir ihnen die Möglichkeiten erklärt haben. Sie sagten, wenn das alles nur halbwegs stimmt, ist es eine Weltrevolution.

profil: Was sind Ihrer Ansicht nach die interessanten Einsatzmöglichkeiten von mRNA in Zukunft?

Hoerr: Ein wichtiges Gebiet wird sicher die Krebsbehandlung. Bisher gibt es dazu nur sehr unspezifische Verfahren, gleichsam Holzhammermethoden. Allerdings ist die Tumortherapie vergleichsweise kompliziert. Ein Virus ist letztlich ein dummes Objekt, Krebs hingegen ist kompliziert, weil Krebszellen andauernd mutieren und sich höchst wirksam tarnen. Unsere Idee ist es, eine Art mRNA-Bibliothek zu erstellen. Darin wären verschiedene Antigene gespeichert, zum Beispiel Oberflächenmoleküle von Krebszellen, die wiederum einen Anker für das Immunsystem darstellen können.