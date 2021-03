Mutationsanalyse: Wie gefährlich sind die neuen Virusvarianten?

Warum kommt es zu Mutationen?

Viren verändern sich unablässig, und das gilt auch für das Coronavirus SARS-CoV-2. Wenn es Zellen befällt und sich vervielfältigt, treten Kopierfehler auf – in Form von Mutationen und Deletionen: durch Austausch oder Löschung einzelner genetischer Buchstaben. SARS-CoV-2 hat mittlerweile Tausende Mutationen angesammelt. Das sind jedoch punktuelle Zufallsprozesse ohne Bedeutung. Was der Welt im Moment Sorgen bereitet, sind zielgerichtete Ansammlungen von Mutationen, die weitere Varianten hervorbringen.

Die Bezeichnung „Mutanten“ ist daher unzutreffend, es handelt sich um neue Virusvarianten durch sogenannte Fluchtmutationen: Gerät das Virus unter Druck, passt es sein Genom an, um fortzubestehen. Von der britischen Variante weiß man, dass es von einem chronisch infizierten, immunsupprimierten Patienten ausging, der Rekonvaleszentenplasma erhielt. Mittels genetischer Anpassung versuchte das Virus, der medizinischen Maßnahme zu entkommen – und prägte eine neue Variante seiner selbst aus. Deshalb raten viele Experten davon ab, bloß eine statt zwei Dosen Impfstoff zu verabreichen oder das Intervall zwischen den Teilimpfungen auszudehnen. Denn ein dadurch unzureichender Impfschutz könnte ebenfalls weitere Virusvarianten entstehen lassen.

Wie bedenklich sind die neuen Virusvarianten?

Derzeit sind wir mit drei jüngeren Linien konfrontiert: der britischen B.1.1.7, der südafrikanischen B.1.351 sowie der südamerikanischen oder brasilianischen B.1.1.28P.1. Variante B.1.1.7 trat zunächst in Großbritannien auf, hat das Land praktisch vollständig durchdrungen und beherrscht das Infektionsgeschehen zu gut 90 Prozent. In Österreich dürfte B.1.1.7 je nach Region für 20 bis 70 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich sein, wobei sie vor allem im Osten stark verbreitet ist, zunehmend aber auch im Westen. Experten gehen davon aus, dass sie bald die dominierende Variante sein wird.

Man nimmt an, dass B.1.1.7 um etwa den Faktor 0,4 bis 0,5 ansteckender ist als ihr Vorgänger. Statt einer effektiven Reproduktionszahl (R eff) von 1 hätte man nun 1,4 bis 1,5. Hätten zehn Infizierte zuvor zehn weitere Person angesteckt, stecken sie nun 14 bis 15 Menschen an. Diese Werte wurden bereits im Südosten Großbritanniens epidemiologisch bestätigt. Auch molekularbiologische Daten stützen die Annahme höherer Übertragbarkeit: Alle neuen Virusvarianten tragen die Mutation N501Y, bei der an Stelle 501 des 30.000 Basenpaare langen Genoms eine Aminosäure verändert ist. Diese Mutation erhöht die Bindungsfähigkeit des Virus an menschliche Zellen, was dazu führen könnte, dass geringere Viruslast für eine Ansteckung nötig ist.

Weniger eindeutig ist die Sachlage bei der südafrikanischen Virusvariante. Im Oktober 2020 erstmals in Südafrika entdeckt, dominiert sie dort inzwischen und ist nun in rund 50 Ländern nachgewiesen. Außerhalb Südafrikas ist sie am stärksten in Tirol verbreitet. Bis Ende voriger Woche traten in sechs weiteren Bundesländern Infektionen damit auf. Ist B.1.351 aber wirklich so infektiös wie vermutet? Das ist nicht letztgültig beantwortet. (Schon gar nicht sind gravierendere Krankheitsverläufe erwiesen.) Einerseits trägt auch sie jene Mutation, die Körperzellen empfänglicher für das Virus macht. Andererseits ergeben Zellstudien ein differenziertes Bild – und liefern starke Indizien, dass sie vielleicht doch kein so starker Treiber der Pandemie ist: Im Fachjournal „Cell“ erschien soeben eine detaillierte Untersuchung an Zellkulturen. Dabei konnte keine erhöhte Infektiosität durch die Südafrika-Variante entdeckt werden. Dafür gab es Hinweise auf ein Phänomen namens „Immun-Escape“: Das Virus wäre dadurch teilweise vor Antikörpern des Immunsystems geschützt, was zwar eher zu einer Infektion führen würde als bei der bisherigen Virusvariante – aber nicht unbedingt einen Hebel für die pandemische Ausbreitung bedeuten muss.

Zumindest bisher deuten die Zahlen auch nicht zwingend darauf hin, dass durch B.1.351 die Infektionen enorm hochschnellen. In Südafrika kam es vor dem und über den Jahreswechsel zu einem Peak, inzwischen weist die Infektionskurve aber nach unten. Und Tirol liegt trotz vergleichsweise starker Verbreitung immer noch ganz gut bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Das könnte – rein theoretisch – an einem großartigen lokalen Clustermanagement liegen, wofür die Beweislage allerdings eher nicht erdrückend ist. Zweite Möglichkeit, so der Wiener Virologe Norbert Nowotny: „Vielleicht ist die südafrikanische Variante doch nicht so ansteckend wie befürchtet.“ Die jüngsten Zellstudien würden zumindest starke Hinweise darauf liefern.