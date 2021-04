Ist die Herdenimmunität noch zu erreichen?

Ein fataler Trugschluss, wie sich herausstellen sollte. Das Virus war mutiert, die Variante P.1 brach über Manaus herein, und wieder erreichten die Zahlen der Infizierten Rekordmarken.

Sollte Sabino die Immunität überschätzt haben, wie einige Kollegen vermuten, so macht Manaus trotzdem klar: Eine durchgemachte Covid-Infektion schützt nicht automatisch vor der Ansteckung mit einer neuen Variante. „Auch Genesene müssen weiter vorsichtig bleiben“, so das Fazit von Ester Sabino. In Österreich spielt die brasilianische Variante P.1 derzeit keine Rolle. Wohl aber eine ihrer Mutationen namens E484K, die nun auch in Tirol gefunden wurde.

Der Wettlauf mit den Mutationen

Im Labor des Wiener Virologen Andreas Bergthaler am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wird nach Mutanten gefahndet. Ein Virus sammelt pro Monat ein bis Mutationen an, also ist es für Bergthaler nicht verwunderlich, dass die britische Variante B 1.1.7 heute nicht mehr exakt dieselbe ist wie im Jänner.

Manche Mutationen machen das Virus ansteckender, manche ermöglichen ein Verstecken vor der Immunantwort, manche wiederum schwächen das Virus. Viele sind wahrscheinlich bedeutungslos. „Von den meisten Mutationen wissen wir nicht, was sie bewirken“, so Bergthaler. Doch das wäre essenziell, um die Impfstoffe anzupassen.

Erst die Erfahrung und die weltweite Vernetzung zeigen, was eine einzelne Mutante kann. Bergthaler und seine Kollegen am CeMM sowie am Schwesterninstitut IMBA erkannten E484K, weil sie bereits in Brasilien, Südafrika und weiteren Varianten aufgetaucht war. Sie macht das Virus resistenter gegen Antikörper – und reduziert möglicherweise die Wirkung der Impfung. Weil sie früh erkannt wurde, lässt sich die veränderte britische Variante in Tirol wahrscheinlich einfangen. Mit anderen Mutationen wird das schwerer gelingen, sagt Bergthaler: Schon in Österreich ist es nicht leicht, die Folgen einer Mutation nachzuvollziehen – weil die Krankenakten noch nicht mit den Daten des Epidemiologischen Meldesystems des Bundes verbunden sind, wo die veränderten Varianten eingetragen werden. Noch aussichtsloser ist das in Staaten mit maroden Gesundheitssystemen, in denen gar nicht nach Varianten gefahndet wird.