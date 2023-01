Joachim Wahl: „Ausgeweidet, geköpft und gevierteilt"

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Heute sind DNA- und Isotopenanalysen unsere wichtigsten Instrumente. Sie liefern tiefe Einblicke in Herkunft, Aussehen und Lebensweise. Bei der Isotopenanalyse untersuchen wir jene chemischen Stoffe, die ein Individuum zu Lebzeiten durch Nahrung und Trinkwasser in Knochen und Zähne einlagerte. Demnach waren Neandertaler eher hellhäutig, häufig rothaarig und sommersprossig, die meisten von ihnen waren Rechtshänder. Sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Manche Neandertaler waren sogar Vegetarier, die meisten von ihnen aßen aber Fleisch von Mammuts, Pferden, Hirschen, Auerochsen, Hasen, Federwild und ab und zu von Menschen.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Möglicherweise. Der Grund für seinen hohen Wuchs war wahrscheinlich ein Tumor im Bereich der Hirnanhangdrüse, der eine verstärkte Ausschüttung von Wachstumshormonen verursachte. Eine Vertiefung an der Schädelbasis ist dafür ein Indiz. Um den Fürsten als Wiedergänger zu verhindern, vergriffen sich seine Zeitgenossen an den Grabbeigaben: Dem vierrädrigen Wagen fehlten die Achsnägel, die Schuhbeschläge des Fürsten lagen seitenverkehrt, ebenso wie die Pferdegeschirre am Wagen. Um ganz sicherzugehen, war die Grabkammer mit 50 Tonnen Gestein überhäuft worden.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Erstens anhand eines 500 Liter fassenden Bronzekessels, der in seiner Grabkammer gefunden wurde und bei seiner Beisetzung mit Met gefüllt war. Typische Anzeichen am Gebiss ließen außerdem eine Vorliebe für säurehaltige Nahrung wie Früchte und Wein erkennen.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Ursprünglich dachte man, auf die Überreste eines im Kampf Getöteten gestoßen zu sein. Tatsächlich handelte es sich bei dem Toten um Hugh Despenser den Jüngeren, den einflussreichen Berater von König Edward II. und, der Überlieferung nach, auch dessen Liebhaber. Er befand sich nach der Abdankung des Königs mit diesem auf der Flucht, wurde 1326 festgenommen und öffentlich hingerichtet: Er wurde an einer stehenden Leiter festgezurrt, gewürgt, dann schnitt man ihm die Hoden ab und warf sie vor seinen Augen ins Feuer. Er wurde anschließend ausgeweidet, geköpft und gevierteilt. Davon zeugen vertikale und horizontale Schnittspuren an der Wirbelsäule.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Dabei geht es vorrangig um die Feststellung des Sterbealters und der Herkunft des Opfers. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir ein komplexer Fall in Rottenburg bei Tübingen, wo Beerensammler im Jahr 1990 im Wald eine stark verweste, gefesselte Frauenleiche entdeckten. Wir fanden heraus, dass es eine Frau zwischen 25 und 30 Jahren aus Südeuropa gewesen sein musste, aber sie war weder in den Vermisstenanzeigen zu finden, noch brachte ein Aufruf bei "Aktenzeichen XY" entscheidende Hinweise. Bis ein Jahr später etwa einen Kilometer entfernt eine weitere, männliche Leiche gefunden wurde, in deren Hemdtasche sich ein Ausweis befand. Demnach handelte es sich um einen Ungarn, 57 Jahre alt, wohnhaft in der Schweiz. Die Frau war seine 26-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus Ungarn stammend. Ein zwei Monate vor der Toten gefundenes, ausgebranntes Auto, in dem sich Reste von Campingausrüstung und Reisegepäck fanden, konnte man im Nachhinein ebenfalls dem Paar zuordnen.

Das Verformen von Schädeln von Geburt an hatte vor allem in Südamerika und bei den Hunnen Tradition. Sie haben auch in Deutschland solche Schädel entdeckt. Wie das?

Wahl

Auf den Friedhöfen von Goten, Bajuwaren, Thüringern, Burgundern und Alemannen finden sich immer wieder Einzelne mit künstlich deformierten Schädeln. Bei den Hunnen in Zentralasien galt es offenbar als Schönheitsideal, Kindern jahrelang mit Bandagen den Kopf zu verformen. Das Einbinden von Steinen oder anderen harten Gegenständen machte die Kopfform noch spezieller. Lange Zeit dachte man, dass ausschließlich hunnische Frauen sie trugen, die nach Mitteleuropa heirateten. Doch neuere Isotopenanalysen zeigten eindeutig, dass auch Mitteleuropäer die Tradition praktizierten, und zwar bis 100 Jahre nach dem Tod Attilas und dem Zusammenbruch des Hunnenreichs.

Schädigte die Schädelform nicht das Gehirn?

Wahl

Neurologische Defizite waren nicht zwangsweise zu erwarten. Ob die Betroffenen eine Neigung zu Epilepsie entwickelten, ist allerdings medizinisch umstritten.

Welcher Fall hat Sie besonders gefesselt?

Wahl