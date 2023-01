In den nächsten Jahren sind duzende Mondmissionen geplant. Erklärtes Ziel: Mindestens eine langfristig besetzte Basis zu errichten. Der Mond soll zum Sprungbrett für den Mars werden, zum Rohstofflieferanten und sogar über Landwirtschaft wird nachgedacht. Die USA, Europa, China, Japan – viele Nationen wälzen große Pläne für den Begleiter der Erde. Der Ansturm könnte im Chaos enden, wenn sich wie bisher jede Mission an der koordinierten Weltzeit (UTC) und letztlich an der Zeitzone im eigenen Land orientiert.

Ein Navi für den Mond

Das hohe Tempo, mit dem die Raumfahrt aktuell in Richtung Mondzeit steuert, hat einen triftigen Grund: Bis 2030 wollen ESA und NASA auf dem Trabanten ein Satellitennavigationssystem installieren. Es soll Raumsonden und Missionen die Orientierung erleichtern, ähnlich dem GPS-System auf der Erde. Bisher hatten sich Mondmissionen mit Radarsignalen beholfen, die sie an große Antennen auf der Erde schickten. Das System würde aber zusammenbrechen, wenn der Verkehr zum Mond wie geplant zunimmt. Deshalb wollen ESA und NASA vier Satelliten im Mondorbit verankern, die ihre Position an einen Empfänger auf der Mondoberfläche senden. Dafür braucht es Zeitangaben – am besten eine allgemein gültige Mondzeit.