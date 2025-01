KI-Agenten: Wie gefährlich sind die persönlichen Assistenten?

„KI-Agenten sind aktuell der heißeste Scheiß“, schreibt Melissa Heikkilä in der „MIT Technology Review“, dem Magazin der US-Spitzenuniversität in Cambridge. 2025 werden die virtuellen Assistenten im Alltag vieler Menschen ankommen, so die Prophezeiung. Mit Zugriff auf Kalender, Kontakte, E-Mails, Fotos und Passwörter kann so ein KI-Agent selbstständig Flüge buchen, Freunden zum Geburtstag gratulieren, mit Terminen jonglieren und Essen bestellen.