Die Klima-Katastrophe ist da: 13 Betroffene berichten

Max Huber (MontyBurns) vor 1 h

Die gestorbenen Wälder leben heute noch bestens und nach den Ozonlöchern kräht auch kein Hahn mehr. In Panik zu verfallen, weil der heurige Sommer ein wenig heißer ist als die letzten, ist Unsinn.

An der Klimaerwärmung können wir rein gar nix ändern, das ist ein natürlicher zyklischer Prozess. Dinosaurier und Mammuts gibt's schon länger keine mehr, wenn irgendwann Eisbären folgen - so what?