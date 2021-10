Tauwetter #20: Wie die Massentierhaltung die Klimaerwärmung befeuert

Insgesamt leben auf der Welt 75 Milliarden Nutztiere – Tendenz steigend. Ihre Haltung sorgt laut Zahlen der Vereinten Nationen für 16,5 Prozent der globalen Treibhausgase. Wie sehr die Landwirtschaft den Klimawandel befeuert, werde viel zu wenig beachtet, meint Eva Rosenberg, Direktorin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten Österreich, in der 20. Folge von Tauwetter. Auch in Österreich gibt es in Sachen Tierwohl und Klimaschutz noch Nachholbedarf.