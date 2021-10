Tauwetter #19: Die türkisgrüne CO2-Abgabe und ihre Tücken

Ob das zwischen ÖVP und Grünen ausverhandelte Steuerpaket überhaupt noch beschlossen werden wird, ist zu diesem Zeitpunkt fraglich. Doch wenn eine CO 2 -Abgabe ihren Zweck erfüllen soll, muss sie zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie muss ausreichend hoch sein, damit Menschen ihr klimaschädliches Verhalten überdenken. Und zugleich muss sie sozial ausgewogen sein, damit sie sich nicht von ihr überfahren und beachteiligt fühlen. Ob die aktuell präsentierte CO 2 -Abgabe der türkisgrünen Regierung diese Kriterien erfüllt, dazu haben Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der neuen Folge von „Tauwetter“ Dominik Bernhofer ins Podcast-Studio eingeladen, Steuerexperte von der Wiener Arbeiterkammer. Bernhofer erklärt, wie die Steuer genau funktionieren wird – und welche klimapolitischen Maßnahmen es sonst noch braucht.