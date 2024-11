Klimakonferenz: Bizarre Show und letzte Rettung

Seit neun Jahren war bereits um ein solches Regelwerk gerungen worden, bei der Klimakonferenz in Dubai 2023 hatten die EU und die Entwicklungsländer einen Entwurf noch als viel zu lasch abgelehnt. Ist der nun beschlossene Deal besser? „An manchen Stellen wurde nachgeschärft“, sagt Karl Steininger vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz. So hat man beispielsweise Mechanismen erarbeitet, um Doppelzählungen zu verhindern. Wenn etwa Österreich in ein Klimaschutzprojekt in Ghana investiert, werden die eingesparten Tonnen CO 2 der Emissionsreduktion Österreichs angerechnet, nicht aber jener von Ghana. An vielen Unschärfen müsse aber noch gefeilt werden, sagt Klimaökonom Steininger. Etwa wie man mit Wäldern umgehe, für deren Erhalt Gutschriften verkauft wurden, die aber später durch Brände zerstört werden. Fazit: Der erste Schritt wurde gemacht, im zweiten Halbjahr 2025 könnten bereits die ersten Gelder fließen. Ob der Emissionshandel ein Erfolg wird, hängt allerdings vom Kleingedruckten ab, um das noch gefeilscht wird.

In Baku geht es hauptsächlich ums Geld. Das große Ziel: den Klimaschutz mit mehr Mitteln auszustatten, um vor allem Entwicklungsländern beim Umstieg auf Erneuerbare und bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Die bisher jährlich fließenden 100 Milliarden US-Dollar sind viel zu wenig – und laufen zudem 2025 aus. Die Krux dabei: Viele Staaten, die früher unter den Terminus Entwicklungsländer fielen, sind selbst längst riesige Emittenten. China, Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel. Es muss also erst einmal ausgestritten werden, wer künftig Geberin und wer Nehmer sein wird. Zudem wird diskutiert, ob ein Teil über globale Steuern eingehoben werden soll, etwa für fossile Energie oder den Betrieb von Privatjets. Aktuell liegen Forderungen von 1,3 Billionen US-Dollar jährlich auf dem Tisch. „Ich erwarte, dass in Baku zumindest eine Summe festgelegt wird“, sagt Klimaökonom Steininger.

Donald Trumps Wiederwahl macht die Verhandlungen nicht leichter. Schon in seiner ersten Amtsperiode war er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen, und er plant, es wieder zu tun. Was Joe Bidens Delegation in Baku ausverhandelt, hat dementsprechend wenig Gewicht. Aber: Immerhin ist auch die US Climate Alliance in Baku, ein Zusammenschluss aus 24 US-Staaten, die ihre Maßnahmen zum Klimaschutz auch weiterhin umsetzen wollen. Sie entstand als Antwort auf den Rückzug der ersten Trump-Regierung.

Man muss in Zeiten wie diesen ohnehin über jeden noch so kleinen Fortschritt froh sein, denn es wird verdammt eng. Der Kohlendioxidausstoß bricht heuer alle Rekorde und übertrifft das Vorjahr noch einmal um 0,8 Prozent (siehe Grafiken links). Zu diesem Ergebnis kam die internationale Forschungsinitiative Global Carbon Project in ihrem bei der Klimakonferenz vorgestellten Bericht. Der Verbrauch von Gas, Öl und Kohle ist trotz des weltweiten Ausbaus von Wind- und Sonnenenergie weiterhin enorm. Damit ist es amtlich: Das Paris-Übereinkommen hat sich erledigt; die Chancen, die Erderhitzung auf unter zwei Grad zu beschränken, sind gleich null. Der „UN Emissions Gap Report“ sieht die Weltgemeinschaft mittlerweile auf einem 2,6-Grad-Pfad – und das nur, falls alle bisher veröffentlichten nationalen Klimaschutzziele vollumfänglich umgesetzt werden.

Das Paris-Ziel ist also pulverisiert, Gas und Öl auf einem Allzeithoch: Verkommen die Klimakonferenzen endgültig zur reinen Show? Klimaforscher Gerhard Wotawa, Vorstand des Climate Change Center Austria, antwortet darauf mit einer Gegenfrage: „Was wäre die Alternative? Den Trumps dieser Welt das Feld zu überlassen?“ Nachsatz: „Kleine Erfolge gibt es durchaus.“ So stieg die Zahl der Länder, die ihren Ausstoß klimaschädlicher Gase reduzierten, heuer auf 22; darunter die USA und viele europäische Staaten.

China, für fast ein Drittel der weltweiten CO 2 -Emissionen verantwortlich, verzeichnete heuer nur einen leichten Anstieg von 0,2 Prozent. Ein Hinweis darauf, dass das Land den Wendepunkt bald erreicht haben könnte. „Wir sehen einen Trend, der uns natürlich viel zu langsam geht, der aber durchaus Hoffnung macht“, sagt Judith Hauck vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, eine der etwa 120 Autorinnen und Autoren des Berichts Global Carbon Budget 2024.

Im Februar 2025 stehen zudem die neuen Klimaziele an. Jeder Staat muss bis dahin bekannt geben, wie stark er seine CO 2 -Emissionen bis 2035 drosseln will. Die Bühne in Baku werden wohl noch einige nutzen, um sich als Vorzugsschüler zu profilieren. Den Anfang machte Großbritanniens Premier Keir Starmer: „Das Rennen um die sauberen Jobs der Zukunft, um die Wirtschaft von morgen, ist eröffnet. Ich will nicht ins Mittelfeld, ich will an die Spitze“, sagte er und versprach, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase in den nächsten zehn Jahren um mindestens 81 Prozent zu reduzieren.

Das war auch eine Botschaft an Trump. Dieser kann sein Mantra „We are gonna drill, baby, drill!“ („Wir werden nach Öl bohren, Baby, bohren!“) noch so oft wiederholen – auch er wird die Zeit nicht zurückdrehen können. Erneuerbare sind mittlerweile so billig, dass sie mit Fossilen konkurrieren können. Man ist fast versucht zu sagen: It’s the economy, stupid!

Auch wenn es angesichts brennender Wälder und versinkender Städte fast lächerlich anmutet, wenn sich 200 Länder um Kleingedrucktes streiten: Schlechte Deals in Baku oder 2025 in Belém, Brasilien, wo die nächste Konferenz stattfinden wird, sind immer noch besser als gar keine Deals.