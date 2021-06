Long-Covid-Patienten: Der Großteil erholt sich vollständig

Ohne seine Frau Silvia wäre Walter Mallaun heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Die Seniorchefin eines Viersternehotels im Paznauntal hatte sich als eine der Ersten in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Fieber, Kopfschmerzen und Atemnot wurden so schlimm, dass Silvia Mallaun am 20. März 2020 die Rettung rief. Als der Notarztwagen vor der Tür stand, sagte sie geistesgegenwärtig zu ihrem Mann: „Du hast auch Fieber, du kommst mit.“ Er fügte sich, obwohl er sich nicht weiter schlecht fühlte. Das sollte seine Rettung sein: Die zweite Nacht im Spital in Zams verlief für den pensionierten Hotelier dramatisch. Um halb zwei verschlechterte sich sein Zustand dermaßen, dass die Ärzte ihn auf die Intensivstation verlegen mussten. Fast drei Wochen versank Walter Mallaun im Tiefschlaf, dann wachte er kurz auf, um nach einem Rückfall noch einmal drei Wochen ins Koma zu fallen. „Wäre er zu Hause geblieben, wäre er in jener Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht“, sagt Silvia Mallaun, die das Krankenhaus bereits nach sechs Tagen wieder verlassen hatte.