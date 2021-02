Landung am Mars: NASA-Rover "Perseverance" sucht nach Leben

Ebenfalls am Rover angebracht ist das autobatteriegroße Experiment MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), mit dem Kohlendioxid am Mars in Sauerstoff umgewandelt werden soll. Damit bald Menschen dem Rover Gesellschaft leisten können.

Wettlauf zum Mars

Auch andere Nationen sind zum Mars unterwegs - oder schon dort. Die Raumsonde "Al-Amal" der Vereinigten Arabischen Emirate umkreist seit Anfang Februar den Planeten. Wissenschaftliche Leiterin der Mission ist die Informatikerin und Staatsministerin Sarah al-Amiri. Am Mars landen will dieses Jahr auch China, hält sich mit Details aber bedeckt.