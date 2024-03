Long Covid: Raus aus dem Leben

Schweizer Forschende entdeckten außerdem mögliche Biomarker bei Patientinnen und Patienten mit dem Post-Covid-Syndrom. Sie durchsuchten deren Blut systematisch nach Proteinen und verglichen sie mit jenen von Gesunden. Fazit: Bei den Erkrankten fanden sie Eiweiße, die mit einer Störung des Komplementsystems, einem Teil der Immunabwehr, einhergehen. „Bei den Patientinnen und Patienten mit Long Covid kehrt das Komplementsystem nicht, wie es sollte, wieder in den Ruhezustand zurück“, erklärte Studienleiter Onur Boyman, Direktor der Klinik für Immunologie am Universitätsspital Zürich. Dadurch gehe es auf gesunde Zellen in verschiedenen Organen los und zerstöre sie, so der Immunologe. Noch ist es zu aufwendig, auch im Klinikalltag nach Biomarkern zu suchen. Doch sie könnten den Betroffenen in Zukunft helfen, klar zu beweisen, dass sie an Long Covid leiden – und nicht etwa simulieren, wie ihnen häufig unterstellt wird.

Als Alexa Stephanous damalige Hausärztin nach unzähligen erfolglosen Therapien mit ihrem Latein am Ende war, unterstellte sie ihr psychische Probleme. So geht es vielen Menschen mit Post Covid oder ME/CFS, wie Stephanou von der Patientinnen-Initiative Long Covid Austria weiß, die sie im Frühjahr 2021 gründete. Eine im Jänner erschienene Studie aus den Niederlanden reiht sich jedoch ein in jene Riege der Untersuchungen, die auf körperliche Gründe hindeuten: „Wir haben verschiedene Anomalien im Muskelgewebe der Patienten festgestellt. Auf zellulärer Ebene sah man, dass die Mitochondrien, auch bekannt als die Energiefabriken der Zelle, in den Muskeln weniger gut funktionieren und weniger Energie produzieren“, sagt Studienautor Rob Wüst. Den Menschen mit dem Post-Covid-Syndrom geht sprichwörtlich der Saft aus.

Was neue Medikamente können

Alexa Stephanou hatte Glück. Nach zwei aufreibenden Jahren, in denen sie Untersuchung um Untersuchung und Therapie um Therapie über sich ergehen ließ, ohne Linderung zu erfahren, landete sie im Frühjahr 2022 in der Praxis von Michael Stingl. Der Wiener Neurologe hatte sich schon vor der Coronapandemie mit ME/CFS und sehr früh mit dem Post-Covid- Syndrom beschäftigt. Er erkannte Stephanous Erkrankung sofort und empfahl ihr zuerst das, was er vielen Post-Covid-Patientinnen empfiehlt: das sogenannte Pacing. Darunter versteht man das Erkennen der eigenen Grenzen – und mit der Aktivität aufzuhören, bevor diese erreicht sind. Nur so kann man die heftigen Zusammenbrüche vermeiden. Mehr zu trinken und viel Salz zu sich zu nehmen, kann gegen die Kreislaufprobleme helfen, die es manchen Betroffenen unmöglich macht, an einer Supermarktkasse zu warten oder in der Dusche zu stehen. Stützstrümpfe, die manchen guttun, weil sie gegen das in die Beine sackende Blut helfen, blieben bei Alexa Stephanou wirkungslos. „Aber entzündungshemmende Medikamente brachten mir schließlich den Durchbruch. Schon nach drei Tagen hatte ich unvergleichlich mehr Energie“, berichtet sie. Plötzlich konnte sie einkaufen gehen, ab und zu Freunde zu treffen und zu ihrem Vater nach Griechenland fliegen – wenn auch mit dem Rollstuhl-Service am Flughafen. Trotzdem hätte sie das Mittel fast wieder abgesetzt. „Ich hatte heftige Nebenwirkungen: Schlafstörungen, depressive Verstimmungen und Schmerzen im ganzen Körper“, sagt Alexa Stephanou. Doch nach neun Wochen hörten die Beschwerden auf, ein neues Leben begann – wenn auch ein langsameres als vor Covid-19.

Das besagte Medikament verschrieb Neurologe Stingl „off label“, das heißt, es wurde für andere Leiden entwickelt und ist nicht für das Post-Covid-Syndrom zugelassen. „Es ist ein vorsichtiges Herantasten an die Krankheit. Bei jeder Patientin muss ich herausfinden, was wirkt“, sagt Stingl. Manche schickt er in die Kliniken Favoriten oder Floridsdorf, wo aktuell Studien mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff BC 007 laufen. Er blockiert Antikörper und hindert das Immunsystem daran, eigene Organe anzugreifen. Bei manchen Menschen wirkt das sehr gut, wie erste Fälle zeigten. Die finalen Ergebnisse werden noch heuer erwartet.