In einem dieser Gemeinschaftsräume haben Frauen zusammen ein Bild angefertigt. Es hängt mitten im Raum, lilaner Hintergrund, am Rand zwei dunkelviolette Blumen. „Angst beginnt im Kopf, aber Mut auch“, steht groß darauf. Weltweit wird am 08. März demonstriert, heute auch in Wien. Wie aber fühlt sich so ein feministischer Kampftag im Frauenhaus an? „Wir sind ein Teil der Frauenbewegung. Heute blicken wir also einerseits auf das zurück, was wir bis jetzt erkämpft haben. Die Wiener Frauenhäuser gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren, angefangen haben wir in einer kleinen Altbauwohnung. Aber natürlich sind wir noch lange nicht fertig. Heute ist sehr präsent, was sich noch tun muss“, sagt Brož. Das passt recht gut zu der zweiten Zeile auf dem Bild: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“

Wenn man das Frauenhaus verlässt, gilt das gleiche wie beim Eintreten. Umsehen, warten bis die erste Tür ins Schloss fällt, wieder umsehen, die nächste öffnen. „08.03. – Weltfrauentag“. Der Blumenladen am Eck hat geöffnet.