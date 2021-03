Mehr Elons für Europa: Ein Österreicher leitet die europäische NASA

Diese zunehmende Privatisierung und Kommerzialisierung der Raumfahrt macht der ESA zu schaffen und somit auch Josef Aschbacher. Vom Silicon Valley will er sich drei Dinge für die ESA abschauen: "Talente, Geld und Geschwindigkeit." Geniale Köpfe habe man, so Aschbacher im Pressegespräch, aber beim Zugang zu Geld und bei der Geschwindigkeit der Entwicklung hapert es noch. Die ESA ist eben eine Organisation, in der 22 Mitgliedsstaaten mitreden wollen. Die Auslagerung von Forschung an private Unternehmen könnte eine Möglichkeit sein, Prozesse zu beschleunigen: "Firmen wie SpaceX bringen uns voran. SpaceX konnte aber nur deswegen so erfolgreich sein, weil die NASA insgesamt 10 Milliarden in das Unternehmen investiert hat." Das solle auch die Rolle der ESA sein.

Aschbacher sieht die ESA als Entwicklungsagentur: "Unsere Aufgabe ist es, für private Firmen Möglichkeiten zu schaffen und ihnen zu helfen, sich am kommerziellen Markt zu etablieren, da muss Europa nachholen". Dafür hätte er gerne mehr Geld zur Verfügung, eventuell auch von privaten Investoren. Das Budget der ESA betrage mit 6,5 Milliarden aus den Mitgliedsbeiträgen im Jahr 2021 nur einen Bruchteil dessen, was andere Weltmächte ausgeben: "Wir müssen uns fragen, ob Europa weiterhin so wenig für Raumfahrt ausgeben will."

Die Sinnfrage ist für Aschbacher in Zeiten des Klimawandels schnell geklärt: Nicht nur den Anstieg des Meeresspiegels könne man am besten mit Satelliten messen. Für ihre Technologie zur Erdbeobachtung ist die ESA weltweit angesehen, sie fühle "den Puls des Planeten". Ein Thema, das Aschbacher am Herzen liegt, war er doch bis zuletzt selbst Direktor des Erdbeobachtungsprogrammes. Auch mit den USA zeichnet sich unter Präsident Joe Biden in Sachen Klimawandel wieder eine verstärkte Zusammenarbeit ab. "Die technologische Entwicklung trägt natürlich auch bei zum CO2-Fußabdruck, aber der Nutzen ist weit größer", so Aschbacher, "wir sollten die Erde schützen und uns auf sie konzentrieren, bevor wir überlegen uns am Mars eine zweite Erde aufzubauen, was nicht so einfach ist".