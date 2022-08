Mission Artemis: Rückkehr zum Mond

Nicht nur die Amerikaner wälzen große Pläne. Auch China, das in den vergangenen 15 Jahren mehrere Sonden erfolgreich zum Mond beförderte, eine davon erstmals auf dessen erdabgewandte Seite, verfolgt ein Programm zur bemannten Raumfahrt – samt Aufbau einer langfristig besetzten Mondbasis. In Japan indes träumen private Unternehmen davon, einen Rang als „Speerspitze einer weltraumgestützten Wirtschaft“ zu erklimmen. Europa wiederum brütet seit Langem an Ideen zu einer Art Monddorf, in dem verschiedene Nationen wissenschaftliche Experimente durchführen könnten. Das mag Zukunftsmusik sein, doch jedenfalls ist der Mond wieder im Fokus zahlreicher Nationen – so sehr, dass schon Befürchtungen laut werden, in absehbarer Zeit könne dort ziemliches Gedränge herrschen und neuer Stoff für Konflikte entstehen. In jedem Fall könnte man gleichsam sagen: Es herrscht große Aufbruchsstimmung, und den Anfang macht die NASA. [...]