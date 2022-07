Ist das Insektensterben noch zu stoppen?

profil: Ich stelle mir eine Insektenforscherin so vor, dass sie mit einem Schmetterlingsnetz bewaffnet über blühende Wiesen schreitet. Ist das eine zu romantische Idee von Ihrem Alltag?

Streitberger: Ein bisschen. Natürlich sind wir häufig in den Hotspots unterwegs, also in besonders artenreichen Lebensräumen. Hier bekommt man sehr viel zu sehen, was besonders spannend ist. Anders sieht es

in intensiv genutzten Lebensräumen aus, wenn nur noch wenige Arten vorkommen. Dennoch ist es wichtig, auch solche Gebiete zu untersuchen. Denn mittlerweile werden nicht nur die besonders seltenen, sondern auch viele häufige Arten immer weniger.