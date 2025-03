Morddrohungen auf Antarktisstation: Expertin erklärt, was jetzt passieren muss

Ich kann hier nur mutmaßen. Aber von früheren Missionen und Expeditionen wissen wir: Wenn es Zwischenfälle gab, passte die Gruppe nicht gut zusammen. Bei Forschungsprojekten steht die psychische Belastbarkeit der Teams nicht immer an oberster Stelle.

Was haben Sie als Expertin gedacht, als Sie aus den Medien von dem Fall gehört haben?

Auch Missverständnisse oder Kommunikationsdefizite können zu Konflikten führen, etwa wenn sich jemand in seinen Entscheidungen übergangen fühlt. Wichtig ist vor allem: Wie reguliert die Person aufkommende Gefühle? Kann sie darüber sprechen oder artet es in Aggressionen aus?

Ein Grund kann Dichtestress sein, auch als Lagerkoller bekannt. Idealerweise hätte ein Mensch etwa 40 Quadratmeter für sich, was bei solchen Projekten unrealistisch ist. Auf engstem Raum ist es normal, dass Menschen eine Tendenz zur Territorialverteidigung entwickeln. Es geht nie um die falsch abgestellte Kaffeetasse, sondern darum, den eigenen Bereich zu verteidigen. Deshalb sollte jeder sein eigenes Fach im Kühlschrank haben und möglichst viel Privatsphäre. Leider höre ich aus Forschungsstationen oft, dass die Schlafkojen viel zu hellhörig sind.

Die betroffene Person soll den Teamleiter tätlich angegriffen und mit dem Tod bedroht haben. Was löst solche Aggressionen aus?

Wie würden Sie in dem Fall weiter vorgehen?

Außerdem drohte die Person, … zu töten und schuf so ein Klima der Angst und Einschüchterung. Ich bin weiterhin zutiefst besorgt um meine eigene Sicherheit und frage mich ständig, ob ich das nächste Opfer werden könnte.

Aufgrund des einsetzenden Winters in der Antarktis muss das Team wahrscheinlich noch viele Monate zusammen aushalten. Wie realistisch ist es, dass das gelingt?

Vor drei Jahren wurden aus der ebenfalls in der Antarktis gelegenen US-Forschungsstation McMurdo unfassbare Zustände bekannt. Die Mechanikerin Liz Monahon erzählte, sie habe 24 Stunden am Tag einen Hammer bei sich getragen, weil sie Todesangst vor einem Kollegen hatte und sich nicht traute, jemanden um Hilfe zu bitten. Daraufhin meldeten sich viele Frauen, die von dem dortigen Macho-Regime und sexuellen Übergriffen berichteten. Wie kann man so etwas verhindern?

Die Situation auf Arktisstationen weist oft auf strukturelle Probleme hin. Grundsätzlich gilt: Sexuelle Übergriffe haben meistens mit Macht zu tun, deshalb ist es wichtig, mit einer Crew vorab darüber zu sprechen.

Was besprechen Sie da konkret?

Dass es Grenzen gibt, an die sich alle halten müssen. Zum Beispiel, dass man Teammitglieder nicht unerwünscht berührt, sie auch nicht mit einer Umarmung überrumpelt. Außerdem weisen wir darauf hin, dass manche Menschen dazu tendieren, Sexualität und sexualisierte Sprache einzusetzen, um ihre Position zu behaupten. Wenn sich dessen alle bewusst sind, ist es leichter, so ein Verhalten zu durchschauen und anzusprechen. Außerdem sollte es eine Vertrauensperson sowohl im Team als auch Außen geben, an die man sich wenden kann.