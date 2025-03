Pubertät: „Solange hauptsächlich die Eltern leiden, ist es o.k.“

Ich erkläre Eltern und Jugendlichen vereinfacht, was im Gehirn passiert: Jeder Mensch hat dort viele Trupps an Bauarbeitern, die sich um die Abläufe kümmern. Beim Umbau des Gehirns in der Pubertät werden die Trupps manchmal von einer Stelle an eine andere versetzt. Das ist, als wären Teile des Gehirns abgesperrt; sie funktionieren eine gewisse Zeit lang nicht mehr so gut. Zum Beispiel die Impulskontrolle, die Fähigkeit, Konsequenzen abzuschätzen, oder auch die Dopaminausschüttung. Das Gehirn gleicht während der Pubertät einer chaotischen Großbaustelle.

Die Neurologie liefert immer mehr Fakten darüber, wie sehr sich das Gehirn in der Pubertät entwickelt . Wie bauen Sie das in Ihren Alltag als Therapeutin ein?

Als Therapeutin weiß ich, dass sich Kinder und Jugendliche erst einmal beruhigen müssen. Die Klärung kann erst später kommen, wenn die Wut verraucht ist. Also blieb ich sitzen, auch wenn es mir sehr unangenehm war. Nach zehn Minuten ging ich zu ihm und sagte ihm, dass er jederzeit wieder zu uns kommen könne und nicht aus Scham in seinem Zimmer hocken muss.

Dass die Pubertät bei uns eingezogen ist, merkte ich, als mein damals zwölfjähriger Sohn vor versammelter Verwandtschaft vom Geburtstagstisch aufsprang, „du kannst mich mal!“ schrie und in sein Zimmer stampfte. Mein Vergehen: Ich hatte ihn in einem Nebensatz an eine Französisch-Klassenarbeit erinnert. Alle schauten mich erwartungsvoll an. Was wird die Therapeutin jetzt tun?

Gemütsverstimmungen sind zunächst eine völlig normale Begleiterscheinung der Pubertät. Während des Makeovers im Gehirn verschwinden einige Dopaminrezeptoren. Dopamin ist jener Botenstoff, der Vorfreude auslöst und uns motiviert. Dazu kommt eine Abnahme der Serotoninausschüttung – ebenfalls ein Glückshormon. Jugendliche werden also weniger mit positiven Gefühlen belohnt, was bedeutet, dass sie extremere Reize brauchen, um ein ähnliches Niveau an Freude zu empfinden wie Erwachsene. Die Aufforderung „Lach doch mal“ ist da wenig hilfreich.

Winter Zu signalisieren, dass es okay ist, wenn man sich vorübergehend schlecht fühlt. Und zu erklären, was gerade in ihrem Gehirn los ist. Meine aktuell zwölfjährige Tochter fragte mich kürzlich, ob ich wisse, warum sie in letzter Zeit immer so down sei. Ich erklärte ihr stark vereinfacht, dass in ihrer „Glücksfabrik“ im Gehirn gerade weniger Arbeiter sind, weil sie woanders gebraucht werden. Das nahm ihr das Gefühl, mit ihr stimme etwas nicht. Ich sagte ihr, sie könne immer zu mir kommen, wenn sie reden will – oder wenn sie zusammen mit mir schlecht drauf sein will. Ab wann muss man sich denn Sorgen machen? Winter Solange hauptsächlich wir Eltern leiden, ist es okay. Ein Alarmzeichen ist, wenn auch die Kinder selbst sehr leiden und selbst Dinge, die ihnen sonst immer Spaß gemacht haben, keine Freude mehr bringen. Wenn das ein, zwei Wochen der Fall ist, würde ich mir keine Sorgen machen, wenn es aber Monate andauert, würde ich das abklären lassen. Das Selbstwertgefühl von Jugendlichen gleicht einer Achterbahn, mal ist es völlig übersteuert, manchmal total am Boden. Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, eine allgemeingültige Linie dahinter? Winter Die Entwicklung des Selbstwertgefühls verläuft wie ein U. Am Anfang der Pubertät nimmt es typischerweise ab, den Tiefpunkt erreicht es etwa im Alter von zwölf, 13 Jahren und steigt dann meistens wieder an. Die Kinder erleben sich mit der Zeit zunehmend kompetenter, selbstwirksamer, unabhängiger und weniger emotionsgesteuert.

Eine der Hauptaufgaben in der Pubertät ist es, sich von den Eltern zu lösen. Muss man sich Sorgen machen, wenn Kinder so gar nicht rebellieren? Winter Nicht automatisch. Es gibt Kinder, die näher an den Eltern dranbleiben und sich trotzdem gut lösen können, zum Beispiel viel mit ihren Freunden unterwegs sind. Näher hinschauen würde ich, wenn das Ablösen mit sehr viel Zurückhaltung oder gar Ängsten behaftet ist. Da würde ich nachsehen, ob die Eltern auch zulassen, dass der Teenager autonomer wird. Haben Sie einen Tipp für Eltern, denen es schwerfällt, ihre Kinder loszulassen? Winter Zuerst sollte man sich fragen: Wo kommt meine Angst her? Ist es Angst um das Kind? Oder ist es die Angst vor der Leere, wenn das Kind plötzlich nicht mehr so viel Fürsorge braucht? Diese Ängste sind normal, aber sie dürfen die Kinder nicht behindern. Es ist die Entwicklungsaufgabe der Eltern, die Leere wieder zu füllen. Der Tipp, den ich vielen Eltern immer wieder gebe: Versteht es als Kompliment, wenn die Kinder flügge werden! Kinder können sich nur raus in die Welt wagen, wenn sie einen sicheren Hafen haben.

© Kösel © Kösel Romy Winter: Wurzeln, Flügel, WLAN? Was Teenager wirklich brauchen: bedürfnisorientiert durch die Pubertät. Kösel, 254 S., EUR 20,60

Man mutiert plötzlich zum Telefonjoker, der nur noch gebraucht wird, wenn’s brennt. Winter Das stimmt, und auch ich bin dann oft versucht zu sagen: Ich habe dich ja gewarnt. Man sollte sich in solchen Situationen aber möglichst zurückhalten mit der Moralkeule. Denn das sind oft die einzigen Situationen, in denen die Jugendlichen überhaupt noch kommen und uns brauchen. Die Jugendlichen sind zwar frühreif, aber spät sexuell aktiv wie nie: Die meisten haben ihr erstes Mal mit 17 aufwärts. Wie erklären Sie sich das? Winter Einerseits ist der Umgang mit Sexualität heute offener denn je, auch offener als in der Zeit, in der ich Teenager war. Durch die Enttabuisierung ist der Reiz des Verbotenen weniger groß. Außerdem geht es in der Pubertät ja nicht nur um die sexuelle Reifung, sondern auch um eine hormonelle Umstellung, die auch auf vielen anderen Ebenen stattfindet. Viele Eltern fragen sich: Sollten sie über das erste Mal ihres Kindes Bescheid wissen? Und wie sehr sollten sie es darauf vorbereiten? Winter Wir sollten unsere Kinder durchaus darauf vorbereiten. Es gibt Aufklärung in der Schule, im Freundeskreis, in sozialen Medien – aber wir kennen deren Qualität nicht. Mein Mann und ich haben unseren Kindern zum Beispiel angekündigt, dass wir ein Gespräch führen wollen – und sie über den Rahmen entscheiden lassen: wann und wo sie darüber sprechen wollen, beim Spazierengehen oder beim Eisessen. Beim Gespräch selbst haben wir immer wieder gefragt, ob es okay ist, über dies oder jenes zu sprechen. Es gibt auch Kinder, denen es extrem unangenehm ist, mit ihren Eltern über Sexualität zu sprechen. Dann würde ich versuchen, jemanden im Umfeld zu finden, dem sie vertrauen. Und lieber zwei, drei kurze Gespräche führen als ein langes, das die Kinder total überlädt. In Ihrem Haus sind alle Freundinnen und Freunde der Kinder willkommen. Was können Eltern tun, wenn sie befürchten, ein Freund sei kein guter Umgang? Winter Auch meine Kinder bringen manchmal Freunde nach Hause, mit denen ich mich eher nicht treffen würde. Dann rufe ich mir ins Bewusstsein, dass sich Teenager oft Freunde aussuchen, die ganz anders sind als die Eltern. Auch das gehört zum Ablösungsprozess. Außerdem kann man ihnen den Umgang schlecht verbieten; die Kinder würden sich dann einfach woanders treffen. Da ist es mir lieber, sie sind bei uns. Und häufig schwindet die Skepsis, wenn man die Freunde näher kennenlernt. Manche Eltern wollen lieber beste Freunde ihrer Teenies sein anstatt Reibebaum. Was halten Sie davon? Winter Ich kann den Impuls verstehen, und in gewissen Bereichen ist eine Kumpel-Ebene sicher möglich, etwa beim Sport oder beim Musikhören. Aber eine gleichwertige Freundschaft ist unmöglich. Als Mutter muss ich unpopuläre Entscheidungen treffen können.

© Stivog / Shutterstock Freundschaft Teenager suchen sich oft Freundinnen aus, die ganz anders sind als ihre Eltern. Auch das gehört zum Ablöseprozess. © Stivog / Shutterstock Freundschaft Teenager suchen sich oft Freundinnen aus, die ganz anders sind als ihre Eltern. Auch das gehört zum Ablöseprozess.

Brauchen Teenager noch Regeln? Winter Auf jeden Fall. Regeln geben Struktur und Orientierung in einer Zeit, in der sie ohnehin oft völlig orientierungslos sind. Man kann mit ihnen wunderbar gemeinsam Regeln entwickeln. Man kann sie fragen: Das ist uns wichtig, was ist dir wichtig, wie können wir da eine gemeinsame Lösung finden? Welche Aufgaben können Teenager im Alltag übernehmen? Winter Grundsätzlich gilt: Mehr als wir denken. Eltern neigen heute dazu, die Fähigkeiten ihrer Kinder etwa beim Medienkonsum zu überschätzen – und in anderen Bereichen zu unterschätzen. Es ist durchaus anstrengend, einem lustlosen Teenager Aufgaben im Haushalt zu geben, die dieser dann ungründlich erfüllt. Aber wir wollen ja, dass sie Verantwortung übernehmen.

© Dejan Dundjerski / Shutterstock Bildschirmzeit Auch Teenager sollten nicht unbegrenzt an Handy, Tablet oder Konsole hängen. © Dejan Dundjerski / Shutterstock Bildschirmzeit Auch Teenager sollten nicht unbegrenzt an Handy, Tablet oder Konsole hängen.