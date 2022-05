Moskito-Management: Forscherteam setzte Gen-Gelsen frei

Vorige Woche startete die nächste Projektphase: Da platzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Biotech-Unternehmens Oxitec sechseckige Behältnisse in drei Regionen Floridas. „Moskito-Boxen“ nennt das britische Start-up diese Gefäße. Bereits im Vorjahr waren solche Konstruktionen das Herzstück eines großen Feldversuchs, dessen Ergebnisse kürzlich im Fachjournal „Nature“ erläutert wurden. Es war eine Studie mit Erregungspotenzial: Denn Oxitec hatte erstmals in den Vereinigten Staaten gentechnisch veränderte Stechmücken freigesetzt.



Fünf Millionen Exemplare der Gelsenart Aedes aegypti wurden ab April 2021 über sieben Monate an ausgewählten Orten Floridas in die Natur entlassen – wenn auch unter kontrollierten Bedingungen: Der Versuch fand unter behördlicher Aufsicht auf Privatgrundstücken statt, um das Versuchsgebiet räumlich zu begrenzen. Ziel des Experiments war der Test neuer molekularbiologischer Methoden zur

Dezimierung der Gelsenpopulationen. Die Idee dahinter: Auf diesem Weg könnte es gelingen, die Verbreitung übertragbarer Erkrankungen einzudämmen.



Denn wie viele Moskitos kann Aedes aegypti, die Ägyptische Tigermücke, als

sogenannter Vektor für zahlreiche Viren dienen, also beim Blutsaugen Krankheitserreger auch auf den Menschen übertragen. Zu diesen Erregern zählen Dengue-, Gelbfieber-, Zika- und Chikungunya-Viren. Sehr oft verursachen sie harmlose Infekte, manchmal aber auch gravierende Erkrankungen. Vor rund fünf Jahren stellte sich im Zuge einer Zika-Epidemie in Südamerika heraus, dass das Virus ungeborene Kinder schwer schädigen kann. Dengue wiederum kann bei einem kleinen Prozentsatz der Infizierten zu Komplikationen wie Blutungen und in sehr seltenen Fällen sogar zum Tod führen. Bis zu einer halben Milliarde Menschen weltweit fängt sich jedes Jahr das Dengue-Virus ein.



Einst auf tropische und subtropische Gebiete beschränkt, breiten sich Aedes-Arten mittlerweile über den Globus aus: vor allem aufgrund des internationalen Güterverkehrs und des Klimawandels.



Aedes aegypti ist zwar in Europa noch kein Thema, wohl aber in den USA, besonders im Süden. Deshalb fanden und finden die ersten amerikanischen Pilotversuche in Florida statt. „Nature“ beschrieb nun im Detail, wie die Methode funktioniert: Das Forscherteam schleuste im Labor ein spezielles Gen in männliche Gelsen ein. Dieses Gen ist tödlich für den weiblichen Nachwuchs – und zwar ausschließlich für die Weibchen. Nur diese saugen Blut und können dadurch Viren übertragen.