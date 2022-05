Was ist die Ursache der schweren Hepatitis-Erkrankungen unter Kindern?

Die Geschichte hat alle Zutaten eines Medizin-Krimis: Es gibt eine mysteriöse Krankheit, es gibt Verdächtige, Hinweise und Hypothesen, was sich zugetragen haben könnte. Über Fälle einer "akuten Hepatitis unbekannten Ursprungs", so die Formulierung der Gesundheitsbehörden, wurde vorige Woche erstmals breit berichtet. Tatsächlich jedoch begann die Serie von Hepatitis-Erkrankungen, die bisher ausschließlich Kinder unter 16 Jahren betrifft, deutlich früher: Erste Fälle wurden bereits vor 14 Monaten registriert, seit Jahresbeginn begannen sich die Berichte zu häufen-vor allem in Großbritannien.



Anfang April meldeten die Briten der Weltgesundheitsorganisation WHO zehn Patientengeschichten, die im ersten Quartal dieses Jahres in Schottland erfasst worden waren. Erwartbar wären dort sonst sieben bis acht Fälle im gesamten Jahr. Bis Ende voriger Woche stieg die Zahl in Großbritannien auf 111, weltweit wurden bis Freitag der Vorwoche 191 Fälle gemeldet, darunter aus den USA, aus Israel und Japan. Eine Häufung fand sich bei Drei-bis Fünfjährigen. Für den EU-Raum wies die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC bis vergangenen Freitag 55 Fälle aus, 17 davon in Italien und weitere zwölf in Spanien. Auch am Wiener St. Anna Kinderspital waren zwei Kinder in Behandlung: eines vorige Woche, das zweite bereits um den Jahreswechsel. Bei beiden schlugen die Therapien zum Glück an.



International sind die Verläufe leider nicht immer so günstig: Ein Kind starb, 17 benötigten eine Lebertransplantation. Es sind vor allem diese gravierenden Fälle, die Fachleute beunruhigen. Denn dass Hepatitis bei Kindern auftritt, ist zunächst noch nichts Ungewöhnliches. Es ist nicht einmal überraschend, dass die Ursache der Erkrankung im Dunkel liegt, meinte vorige Woche eine Kinderärztin aus Israel, wo zu dem Zeitpunkt zwölf Hepatitis-Fälle aktenkundig waren.



Auffällig ist jedoch die Schwere mancher Verläufe. Dieser Umstand schließt auch die Vermutung ziemlich aus, die momentane Fallhäufung sei auf eine allgemein höhere Aufmerksamkeit der Medizinwelt zurückzuführen, etwa als Folge der Pandemie. "Derart gravierende Erkrankungen und nötige Transplantationen wären ganz sicher auch früher nicht unbemerkt geblieben", meint der Wiener Virologe Norbert Nowotny.



Und so setzte sich eine Maschinerie in Gang, die stets aktiv wird, wenn Ausbrüche einer Krankheit unklarer Ursache stattfinden: Die WHO und die ECDC mobilisierten ihre Teams, Fachleute aus Gebieten wie Hepatologie, Virologie, Labor- und Kindermedizin machten sich an die Arbeit. Sie studierten die einzelnen Fallberichte, suchten nach Gemeinsamkeiten, verglichen die Symptomatik. Zunächst stellte sich rasch heraus, dass kein räumlicher Zusammenhang zu bestehen scheint - dass also nicht etwa Reisetätigkeiten zu einer Infektionskette führten. Außerdem stach die Ähnlichkeit der Symptome ins Auge: Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.



Außerdem war bald klar, welche Faktoren sich ausschließen ließen: zum Beispiel eine Infektion mit einem der klassischen Hepatitisviren. Sämtliche Analysen ergaben, dass keine Infektion mit einem der fünf bekannten Hepatitisviren vorlag. "Viele Menschen denken bei Hepatitis automatisch an eine solche Infektion", sagt Thomas Müller, Direktor des Innsbrucker Departments für Kinder- und Jugendheilkunde. "Doch das muss keineswegs stimmen." Tatsächlich bezeichnet der Begriff "Hepatitis" lediglich den Umstand, dass eine Entzündung der Leber vorliegt. Über die Ursache trifft diese Diagnose keine Aussage. Die Medizin kennt heute viele verschiedene Auslöser.

Kein Zusammenhang mit Covid-Impfung

Ein weiterer Verdacht war ebenfalls rasch vom Tisch: ein Zusammenhang mit einer Covid-Impfung. Die überwiegende Zahl der erkrankten Kinder war nicht geimpft, unter den britischen kein einziges. Und auch sonst konnte keiner der bisher bekannten Auslöser einer Hepatitis identifiziert werden. Was aber kam dann als Ursache infrage?



Vorige Woche kristallisierte sich zunehmend eine vorläufige Hypothese heraus: Ursächlich könnte doch eine Infektion sein - aber eben nicht eine mit einem typischen Hepatitisvirus. Einige Fachleute vermuteten eine Infektion mit Adenoviren. Dabei handelt es sich um eine große Gruppe von Erregern, die im Regelfall eher harmlose Erkältungen hervorrufen. Manche bewirken aber auch Magen-Darm-Probleme oder Entzündungen der Augen. Bekannt ist zudem, dass Adenoviren prinzipiell in der Lage sind, eine Hepatitis auszulösen-bei Menschen sehr selten, bei Tieren wie Hunden und Vögeln dagegen häufiger.



Adenoviren sind sehr verbreitet und zirkulieren fast ständig, ohne bisher Anlass zu besonderer Sorge gegeben zu haben. Warum sollten sie plötzlich zu gravierenden Leberschäden bei Kindern und einem Anstieg der Fallzahlen führen? Eine Erklärung lautete, dass besonders das Immunsystem von Kleinkindern mit diesen Erregern überfordert gewesen sein könnte: Denn aufgrund der Isolation in den Phasen der Pandemie sei die sonst häufige Konfrontation mit Adenoviren stark eingeschränkt gewesen - und der nunmehrige Viruskontakt gleichsam eine neue Erfahrung. Virologe Nowotny hält diese These jedoch für nicht unbedingt plausibel: Es sei eher unwahrscheinlich, dass unser Immunsystem plötzlich gängige Erkältungserreger nicht verkrafte, die eigentlich ständige Begleiter sind.



Eine alternative Annahme lautet: Es könnte ein verändertes Adenovirus im Umlauf sein. Besonders wahrscheinlich ist diese These allerdings auch nicht. Denn man hat bereits einen Virustyp identifiziert, der bei vielen erkrankten Kindern nachgewiesen wurde: Er trägt die Bezeichnung 41F und ist ein bekannter Auslöser von Magen-Darm-Beschwerden, was immerhin zu den häufig berichteten Symptomen passen würde. In einer britischen Stichprobe von elf erkrankten Kindern wurde 41F in allen Fällen identifiziert. Insgesamt ergaben die Tests bei gut 75 Prozent der englischen und bei der Hälfte der schottischen Kinder positive Resultate für Adenoviren. Bei den beiden Wiener Patienten hingegen ließen sich keine Adenoviren nachweisen. Die Hinweise sind also im Moment noch uneinheitlich und widersprüchlich.



Es gibt aber noch ein anderes Erklärungsmodell, das der Innsbrucker Kindermediziner Thomas Müller eher präferiert: Demnach könnten die teils gravierenden Verläufe auf eine autoimmune Reaktion zurückzuführen sein - auf eine massive, überschießende Reaktion des Immunsystems. "Das ist im Grunde nichts Neues, dabei handelt es sich letztlich um eine schwere Entzündung", sagt Müller. Es ist bekannt, dass solche Komplikationen als Folge verschiedener Infektionen auftreten können: dann, wenn die Infektion zwar im Grunde überstanden ist, Reste der Viren aber in Körpergewebe einwandern und dort überdauern.