mRNA-Wirkstoffe: Biowaffen aus dem Körper

Einen Vorgeschmack darauf, was vielleicht bald möglich sein wird, bekam die Welt im Zuge der Coronaviruspandemie: mit den ersten Impfungen von BioNTech/Pfizer und Moderna. Deren Herzstück war ebenfalls ein Protein: das Spike-Protein auf der Oberfläche des Coronavirus, mit dem es sich Zutritt in den Körper verschafft. Der Clou der Impfungen besteht darin, eine mRNA-Bauanleitung

Wenn es glückt, gezielt in den Kosmos der Proteine einzugreifen, lässt sich Krankheit im weitesten Sinne ins Visier nehmen. mRNA stellt dabei eine Art Universalwerkzeug dar, um maßgeschneiderte Wirkstoffe zu entwickeln. Viele Forschende sehen in der Technologie daher die Basis für eine Medizin der Zukunft, wobei der Körper die Arzneien sogar selber herstellt – in seinen eigenen Zellen und nach dem Rezept der mRNA-Bauanleitung.

So hat es die Natur eingerichtet. Die Medizin hat dieses Prinzip entschlüsselt und es inzwischen für ihre Zwecke nutzbar gemacht – schon jetzt, doch künftig vermutlich in viel größerem Ausmaß. Die Hoffnung ist, eines Tages ein breites Spektrum an Krankheiten mit mRNA-Therapien zu behandeln. Denn bei praktisch allen Leiden, die uns heimsuchen können, spielen Proteine eine zentrale Rolle – ob Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, genetische Leiden oder Allergien.

Jeder Mensch trägt eine potenzielle Allzweckwaffe der Medizin in sich: in jeder einzelnen Körperzelle, von Geburt an, das ganze Leben lang. Dieses Multifunktions-Tool heißt messenger Ribonucleic Acid (mRNA), auf Deutsch Boten-Ribonukleinsäure. mRNA enthält eine Gebrauchsanweisung zur Herstellung von Proteinen – von Eiweißstoffen, die Grundlage jedweden Lebens sind. Unsere Organe, Muskeln, Haut und Haare sowie Körperfunktionen aller Art basieren auf Eiweiß. Wenn der Organismus Krankheitserreger bekämpft, tut er dies ebenfalls mithilfe spezialisierter Proteine, der Antikörper. Proteine sind eine Hardware des Lebens, und mRNA liefert die Software dafür: Sie schickt den Bauplan zur Proteinproduktion als molekulare Botschaft an die Körperzelle. Die Zelle dient als Eiweißfabrik und kümmert sich um die Massenfertigung der gewünschten Proteine.

Hoffnung gegen Viren

Besonders bewährt sich mRNA, wenn das Immunsystem adressiert werden soll – zum Beispiel, um den Körper gegen Viren zu wappnen. Nach dem Muster der Covid-Impfung lässt sich auch Schutz vor anderen Krankheitserregern bewerkstelligen. Im Jänner gab Moderna Testergebnisse zu einem Wirkstoff namens mRNA-1345 bekannt. Er soll die Basis für eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) bilden – ein Atemwegsvirus, das vor allem bei Kindern schwere Verläufe verursachen kann. Im vergangenen Winter waren viele Länder mit einer ungewöhnlich heftigen Welle von RSV-Infektionen konfrontiert. Der Wirkstoff von Moderna verspricht eine Effektivität von fast 90 Prozent, eine Zulassung soll noch heuer angepeilt werden. Im Februar publizierte der deutsche Konkurrent BioNTech Zwischenresultate zu einem Impfstoff gegen Gürtelrose. Diese schmerzhafte Nervenerkrankung ist eine Spätfolge einer Infektion mit dem Windpockenvirus Varicella Zoster, die durch eine Reaktivierung im Körper schlummernder Erreger entsteht.

Andere Unternehmen arbeiten an neuartigen Impfstoffen gegen das Tollwut- oder das Influenza-Virus. Bei der saisonalen Grippe ließen sich die Vorzüge der mRNA-Technologie vermutlich besonders gut ausspielen: Bisherige Impfstoffe sind häufig mäßig effektiv, weil die Herstellung langwierig ist – sie werden, fast unglaublich im Jahr 2023, immer noch in Millionen von Hühnereiern gezüchtet. Deshalb muss lange vor Beginn der Grippewelle „erraten“ werden, welcher Virusstamm in der nächsten Saison zirkuliert, was manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert. Der Vorteil von mRNA: Wenn man weiß, welchen mRNA-Abschnitt man benötigt, geht alles sehr schnell, in wenigen Wochen kann die molekulare Gebrauchsanweisung für einen Impfstoff fertig sein. Mittlerweile gibt es sogar die Idee, die wichtigsten saisonalen Atemwegsinfekte in ein einziges mRNA-Vakzin zu packen: gegen Influenza, RSV und Covid-19.

Dem Prinzip nach funktionieren mRNA-Impfstoffe ähnlich: Man benötigt den Bauplan von Schlüsselproteinen des jeweiligen Virus, mit deren Hilfe dieses an Körperzellen andockt. Ein zentraler Abschnitt dieser Proteine wird im Labor Buchstabe für Buchstabe nachgebaut, in winzige Fettkügelchen verpackt und in Form einer Impfung verabreicht. Dank dieser Bauanleitung stellt nun der Körper selbst Eiweiße her, die sein Immunsystem befähigen, virale Angreifer zu erkennen und anzugreifen. Einer der größten Vorteile dabei: Im Gegensatz zu traditionellen Impfstoffen, die auf Partikeln von Viren beruhen, kommt der Körper bei der Impfung gar nicht mehr in Kontakt mit echten Erregern.