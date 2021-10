Neue Technik zeigt, wie gestresst Wälder sind

„Das ist, wie wenn wir sehen würden, wie sich der unsichtbare Stress im Baum aufbaut“, sagt Biologin D’Odorico. Die ersten Messungen nahm sie in einem der trockensten Alpenwälder Europas im Schweizer Kanton Wallis vor, der seit 2003 als Versuchswald dient und an manchen Stellen bewässert wird. Die nicht bewässerten Flächen zeigten in den Aufnahmen deutliche Trockenschäden. Die neue Technik werde künftig unverzichtbar sein, so die Forscherin, um die Reaktion des Waldes auf wärmere und trockenere Bedingungen im Klimawandel frühzeitig erfassen zu können – und um widerstandsfähige Baumarten zu identifizieren.