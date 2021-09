Tauwetter #18: Alles muss sich ändern – aber wie?

Weltweiter Klimastreik, Baustellen-Besetzungen in Wien: es sind aufregende Zeiten für Klimaaktivisten. In der 18. Folge von „Tauwetter“ begrüßen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp zwei bekannte Vertreter der Klimabewegung im Podcast-Studio. Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer, Autoren des vieldiskutierten Buches „Ändert sich nichts, ändert sich alles“, sprechen unter anderem darüber, welche Formen des Protestes zulässig sind und warum es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Außerdem erzählen sie, was sie von der Klimapolitik der türkisgrünen Bundesregierung halten, die immerhin von sich behauptet, Österreich als Vorreiter in Europa positionieren zu wollen.